Yayında olduğunu unutan İlber Ortaylı büyük pot kırdı. Celal Şengör’ün arkasından öyle bir şey söyledi ki...

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce konuştum programına konuk oldu. Programa Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör de bağlantı ile katıldı.

Programda Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ve Kızılay başta olmak üzere son günlerin gündemi meşgul eden konuları konuşuldu. Ancak programa kapanışında yaşananlar damga vurdu.

Candaş Tolga Işık, yayını sonlandırmadan önce yine tv100 ekranlarında Yerbilimci Prof. Naci Görür ile birlikte yaptıkları “Sesimi duyan var mı?” programının hatırlatmasını yapmak istedi.

O anlarda İlber Ortaylı, canlı yayının bittiğini zannederek ve Celal Şengör'ü kastederek Naci Görür için “O bizim Celal'den daha iyidir” dedi.