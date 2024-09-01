Celin Bizet, Manchester United'la anlaştı

Manchester United, oyuncunun serbest kalma bedeli için yaklaşık 60 bin sterlinlik bir meblağı gözden çıkartmış durumda.

22 yaşındaki Bizet, geçen sezon Tottenham Teknik Direktörü Robert Vilahamn yönetiminde kilit bir oyuncuydu ve Kadınlar FA Kupası finalinde Kırmızı Şeytanlaraa karşı forma giydi.

Her iki taraf da United'ın önümüzdeki hafta Marbella'ya sezon öncesi kampına gitmesinden önce anlaşmayı netleştirmeyi umuyor.

Celin Bizet, Norveç doğumlu Fransız-Norveçli futbolcudur. 24 Aralık 2001'de Oslo'da dünyaya gelen Bizet, genç yaşta futbol yetenekleriyle dikkat çekti. Kariyerine Norveç'in Valerenga takımında başlayan Bizet, burada gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. 2022 yılında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) kadın futbol takımına transfer oldu. Hızlı ve teknik bir kanat oyuncusu olan Bizet, Norveç ve Fransa genç milli takımlarında da forma giymiştir. Çok yönlülüğü ve saha içi zekasıyla tanınan Bizet, geleceğin en umut verici kadın futbolcularından biri olarak gösteriliyor.