Cem Adriyan konserinde yakınlaşmanın dozunu kaçıranlara tepki gösterdi

Sevilen şarkıcı Cem Adrian, İzmir konserinde izleyicilerin kendi aralarında konuşmalarına ve sahneye arkalarını dönmelerine çok sinirlendi. Saygı duyulmasını istediğini söyleyen Adrian "Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil" diyerek dinleyicileri azarladı.

Cem Adriyan konserinde yakınlaşmanın dozunu kaçıranlara tepki gösterdi

Şarkılarıyla, sesiyle herkesi büyüleyen Cem Adrian, İzmir'deki konserinde izleyicilerin kendi aralarında konuşmalarından ve sahneye arkalarını dönmelerinden rahatsız oldu. Ünlü şarkıcı "Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil" diyerek tepki gösterdi.

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"ŞARKI SÖYLERKEN SAYGI DUYMAK ZORUNDASINIZ"

Konserinde peş peşe sevilen şarkılarını seslendiren Cem Adrian, seyircilerin tavırlarından rahatsız olunca sessiz kalamadı. Konserinde seyircinin arkasını dönerek yanındaki arkadaşıyla konuşmasından rahatsız olan Cem Adrian, "Beyefendi bir dönerseniz konuşalım. İçimden neler geçtiğini biliyorsunuz.

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Ben Ahmet Kaya söylerken kimse arkasını dönemez. Çok ayıp. Konser dinlemeyi bilmeyen hiç kimse lütfen konsere gelmesin.

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Burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil. Muhabbet etmek isteyenler için dışarıda o kadar çok yer var ki... Ben bu şarkıyı söylerken saygı göstermek zorundasınız" dedi. Şarkıcının o sözleri hayranları tarafınla alkışla karşılandı.

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