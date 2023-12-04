Cem Davran’ın ‘Atatürk’ tepkisi Altın Kelebek’e damga vurdu

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde sunuculuğu Cem Davran ve Çağla Şikel üstlendi. Sunucu Cem Davran'ın Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel yaptığı konuşma gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Cem Davran’ın ‘Atatürk’ tepkisi Altın Kelebek’e damga vurdu

Davran konuşmasında, "Es geçenler var ama ben es geçmeyeceğim. Bu Cumhuriyeti, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Saygıyla, minnetle anıyoruz" dedi.

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"ATATÜRK'E VE SİLAH ARKADAŞLARINA BORÇLUYUZ"

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin 49'uncusu bu akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde başladı.

Törende sunuculuk yapan Cem Davran, Atatürk'ü anmayanlara gönderme yaparak şunları söyledi:

"Es geçenler var ama ben es geçmeyeceğim. Bu Cumhuriyeti, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Saygıyla, minnetle anıyoruz."

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