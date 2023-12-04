Cem Davran’ın ‘Atatürk’ tepkisi Altın Kelebek’e damga vurdu

Davran konuşmasında, "Es geçenler var ama ben es geçmeyeceğim. Bu Cumhuriyeti, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Saygıyla, minnetle anıyoruz" dedi.

"ATATÜRK'E VE SİLAH ARKADAŞLARINA BORÇLUYUZ"

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin 49'uncusu bu akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde başladı.

Törende sunuculuk yapan Cem Davran, Atatürk'ü anmayanlara gönderme yaparak şunları söyledi:

"Es geçenler var ama ben es geçmeyeceğim. Bu Cumhuriyeti, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Saygıyla, minnetle anıyoruz."