Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından DNA için örnekler alındı

Mezarlıktan çıkarılan Cem Garipoğlu'nun cenazesinin Adli Tıp'a gönderilmesinin ardından, anne ve babadan kan ve ağız sürüntü örneği alındı.

3 Mart 2009 tarihinde 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinde intihar etmişti.

Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken değişim

Cem Garipoğlu'nun intihara ilişkin hiçbir tıbbi ve bilimsel tespitin olmadığını öne süren Karabulut ailesinin Avukatı Rezan Epözdemir, 'Cem Garipoğlu öldü mü kaçırıldı mı' sorusuna yanıt bulmak için 'Fethi Kabir İşlemi' talep etmişti. Bu talep Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi.

Kabul edilen talep üzerine bugün mezarı açılan Gariboğlu'nun naaşı, kapsamlı bir inceleme için Adli Tıp'a götürüldü. Adli Tıp Kurulu'nda incelemeye alınan Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından bugün 'kan' ve 'ağız sürüntü' örneği alındı.