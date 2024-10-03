Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken değişim

Düzenleme: Kaynak: DHA
Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken değişim

Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Fethi kabir işlemi yapılan mezarın son hali görüntülendi.

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Cenaze tabut içinde Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Fethi kabir işlemi yapılan mezarın son hali görüntülendi.

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu.

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Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların üzerine Karabulut ailesinin avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talep etti. Garipoğlu'nun mezarı savcı ve Adli Tıp görevlilerinin gelmesinin ardından açıldı. Cenaze, tabut içinde Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Cem Garipoğlu'nun kemikleri mezardan çıkarıldıCem Garipoğlu'nun kemikleri mezardan çıkarıldı

Kazılan mezarın son hali görüntülendi. Açılan mezarın tekrar toprakla örtüldüğü, daha öncesinde mezarın içindeki palmiye ağacının kesildiği ve mezarda bulunan otların temizlendiği görüldü.

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