Cem Garipoğlu'nun koğuştaki son görüntüleri ortaya çıktı

10 Ekim 2014 tarihinde intihar ettiği iddia edilen Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili tartışmalar halen devam ediyor.

Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Garipoğlu'nun son olarak ölümünden önce cezaevi güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülere göre, Cem Garipoğlu, 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece 02.03'de koridorda volta atıyor. Sonra 3'üncü bölmenin kapısını kapatıyor.

Yaklaşık 4 dakika sonra koridorda bulunan bir tabureyi alıyor. Koğuşuna giren Garipoğlu, bir daha da görüntülerde yer almıyor.

Görüntünün sonunda ise infaz koruma memurlarının sabah sayım için 08.18 sıralarında Cem Garipoğlu'nun koğuşuna geldikleri görülüyor.

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ

Münevver Karabulut, 7 Mart 1991 tarihinde İstanbul’da doğmuş ve 3 Mart 2009’da, 17 yaşında, Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Bu cinayet, Türkiye kamuoyunda büyük tepki uyandırmış ve dikkat çekmişti.

İşte olayın detayları:

CİNAYET VE KATİL ZANLISI

Münevver Karabulut, lise öğrencisi olarak yaşamını sürdürüyordu. Cinayetten yaklaşık bir yıl önce, Cem Garipoğlu ile tanıştı ve arkadaşlıkları başladı.

Ancak 3 Mart 2009 akşamı, Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Karabulut’un cansız bedeni, çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış halde bulundu.

YARGILAMA SÜRECİ:

Katil zanlısı Cem Garipoğlu, cinayetten 197 gün sonra teslim olmuş ve yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermiştir.

Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri’de cezasını çektiği 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde bir ip ve poşet kullanarak intihar etti.

BELGESEL VE KİTAP

Münevver Karabulut’un hikayesi, 2017 yapımı “Çalınmış Hayatlar” adlı belgeselde Cansu Diktaş tarafından canlandırılmıştı. Ayrıca, babası Süreyya Karabulut, “Körebe Kelebeğim Münevverin Ardından” adlı bir kitap yazmıştı.

Bu korkunç olay, Türkiye’nin hafızasında derin izler bırakmış ve hala tartışılmaya devam etmektedir. Cem Garipoğlu’nun intihar etmeden önceki son görüntüleri de bu vahşi cinayetin bir parçası olarak hafızalarda yer etti.