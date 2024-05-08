Cem Garipoğlu'nun koğuştaki son görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Cem Garipoğlu'nun koğuştaki son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul’da lise öğrencisi Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun hapishanedeki son görüntüleri ortaya çıktı.

10 Ekim 2014 tarihinde intihar ettiği iddia edilen Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediğiyle ilgili tartışmalar halen devam ediyor.

cem-garipoglunun-kogustaki-son-goruntuleri-ortaya-cikti-yenicag-2.jpg

Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

cem-garipoglunun-kogustaki-son-goruntuleri-ortaya-cikti-yenicag-3.jpg

Garipoğlu'nun son olarak ölümünden önce cezaevi güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

cem-garipoglunun-kogustaki-son-goruntuleri-ortaya-cikti-yenicag-4.jpg

Görüntülere göre, Cem Garipoğlu, 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece 02.03'de koridorda volta atıyor. Sonra 3'üncü bölmenin kapısını kapatıyor.

cem-garipoglunun-kogustaki-son-goruntuleri-ortaya-cikti-yenicag-5.jpg

Yaklaşık 4 dakika sonra koridorda bulunan bir tabureyi alıyor. Koğuşuna giren Garipoğlu, bir daha da görüntülerde yer almıyor.

cem-garipoglunun-kogustaki-son-goruntuleri-ortaya-cikti-yenicag-6.jpg

Görüntünün sonunda ise infaz koruma memurlarının sabah sayım için 08.18 sıralarında Cem Garipoğlu'nun koğuşuna geldikleri görülüyor.

cem-garipoglunun-kogustaki-son-goruntuleri-ortaya-cikti-yenicag-7.jpg

cem-garipoglunun-kogustaki-son-goruntuleri-ortaya-cikti-yenicag-8.jpg

cem-garipoglunun-kogustaki-son-goruntuleri-ortaya-cikti-yenicag-9.jpg

cem-garipoglunun-kogustaki-son-goruntuleri-ortaya-cikti-yenicag-1.jpg

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ

Münevver Karabulut, 7 Mart 1991 tarihinde İstanbul’da doğmuş ve 3 Mart 2009’da, 17 yaşında, Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Bu cinayet, Türkiye kamuoyunda büyük tepki uyandırmış ve dikkat çekmişti.

munevver-karabulut-cinayeti-yenicag8.jpg

İşte olayın detayları:

munevver-karabulut-cinayeti-yenicag2.jpg

CİNAYET VE KATİL ZANLISI

Münevver Karabulut, lise öğrencisi olarak yaşamını sürdürüyordu. Cinayetten yaklaşık bir yıl önce, Cem Garipoğlu ile tanıştı ve arkadaşlıkları başladı.

munevver-karabulut-cinayeti-yenicag4.jpg

Ancak 3 Mart 2009 akşamı, Cem Garipoğlu tarafından öldürüldü. Karabulut’un cansız bedeni, çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış halde bulundu.

munevver-karabulut-cinayeti-yenicag6.jpg

YARGILAMA SÜRECİ:

Katil zanlısı Cem Garipoğlu, cinayetten 197 gün sonra teslim olmuş ve yargılama süreci 18 Kasım 2011 tarihinde mahkûmiyet kararının verilmesiyle sona ermiştir.

munevver-karabulut-cinayeti-yenicag11.jpg

Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri’de cezasını çektiği 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde bir ip ve poşet kullanarak intihar etti.

munevver-karabulut-cinayeti-yenicag9.jpg

BELGESEL VE KİTAP

Münevver Karabulut’un hikayesi, 2017 yapımı “Çalınmış Hayatlar” adlı belgeselde Cansu Diktaş tarafından canlandırılmıştı. Ayrıca, babası Süreyya Karabulut, “Körebe Kelebeğim Münevverin Ardından” adlı bir kitap yazmıştı.

munevver-karabulut-cinayeti-yenicag10.jpg

Bu korkunç olay, Türkiye’nin hafızasında derin izler bırakmış ve hala tartışılmaya devam etmektedir. Cem Garipoğlu’nun intihar etmeden önceki son görüntüleri de bu vahşi cinayetin bir parçası olarak hafızalarda yer etti.

munevver-karabulut-cinayeti-yenicag13.jpg

munevver-karabulut-cinayeti-yenicag14.jpg

munevver-karabulut-cinayeti-yenicag16.jpg

munevver-karabulut-cinayeti-yenicag17.jpg

munevver-karabulut-cinayeti-yenicag18.jpg

munevver-karabulut-cinayeti-yenicag20.jpg

munevver-karabulut-cinayeti-yenicag21.jpg

munevver-karabulut-cinayeti-yenicag23.jpg

munevver-karabulut-cinayeti-yenicag24.jpg

munevver-karabulut-cinayeti-yenicag190.jpg

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Toyota'de dev kar açıklaması. İşte şirketin o kârının iki nedeni
Toyota'de dev kar açıklaması. İşte şirketin o kârının iki nedeni
Cem Garipoğlu’nun elindeki mor lekelerin sırrı belli oldu
Cem Garipoğlu'nun hapishanedeki son voltası ortaya çıktı. İntihar malzemelerini nereden buldu? Son 1 ay bakın kiminle görüşmüş
Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’tan şoke eden Cem Garipoğlu iddiası
Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Savcılık harekete geçti
Cem Garipoğlu vakasından ne farkı var. Her iki ailede çocuklarını polise teslim etmeyip adaletten kaçırdı
Cem Garipoğlu'nun babasından flaş hamle. 'Mezar açılsın tartışma bitsin'
Cem Garipoğlu kaçırıldı mı? Savcılardan açıklama geldi
Son Haberler
Bir bakan bir daha baktı. Olay kadın göstermeye doyamadı Magazin
Bir bakan bir daha baktı. Olay kadın göstermeye doyamadı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcular hakkında flaş iddia Spor
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcular hakkında flaş iddia
Zehir tacirlerine operasyon Gündem
Zehir tacirlerine operasyon
Almanya'da şirket iflasları nisanda arttı Ekonomi
Almanya'da şirket iflasları nisanda arttı
Balıkesir'de PKK operasyonu Gündem
Balıkesir'de PKK operasyonu
Edirne’de korkutan yangın Yerel Haberler
Edirne’de korkutan yangın
Bakan sokak köpekleri için net tarih verdi. 'Şimdi o kısımdayız' Gündem
Bakan sokak köpekleri için net tarih verdi. 'Şimdi o kısımdayız'