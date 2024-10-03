Cem Garipoğlu'nun kemikleri mezardan çıkarıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Cem Garipoğlu'nun kemikleri mezardan çıkarıldı

İstanbul'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u 15 yıl önce vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar edip etmediğinin ortaya çıkarılabilmesi için mezarının açılmasına karar verilmişti. Beklenen gün geldi. Garipoğlu'nun mezarının açılması için kazı çalışmaları tamamlandı.

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının "fethi kabir" kararı doğrultusunda, İstanbul Adli Tıp Kurumu ekibi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme uzmanları, sabah saatlerinde Garipoğlu'nun Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine geldi.

Mezarlıkta Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de hazır bulundu. Karabulut ailesi ise mezarlığa gelmedi.

Polis ekipleri, mezar çevresini bariyerlerle çevirdi ve yoğun güvenlik önlemi aldı. Mezarın bulunduğu bölüm girişinde iki ayrı kontrol noktası kurulurken, bu alana girişlerde kimlik kontrolü de yapıldı.

Belediye görevlileri, Garipoğlu'nun cesedinin çıkarılması için mezarı kazdı.

Garipoğlu'nun mezar kazma işlemleri tamamlanırken, mezardan alınan örnekler tabut ile Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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