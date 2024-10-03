Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılacak. 10 yıllık sır perdesi aralanıyor

İstanbul'da hunharca öldürüldükten sonra cansız bedeni Etiler'de bir çöp konteynerine atılan 17 yaşındaki Münevver Karabulut cinayetine ilişkin yargılamada 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti.

Aradan geçen yıllara rağmen başta Karabulut Ailesi olmak üzere tüm kamuoyu intiharı şüpheli buldu ve mezarın açılması yönünde kamuoyu oluşturdu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezarın açılıp açılmamasıyla ilgili son kararını geçtiğimiz günlerde verdi.

Savcılık, Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Üsküdar Karacaahmet mezarlığında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmesine karar verdi.

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılarak feth-i kabir işlemi uygulanacak. Fethi kabir işleminde delil kaybının olmaması için emniyet görevlileri de hazır bulunacak. Garipoğlu'nun yakınlarından bir tanesi mezarlıkta hazır olacak. Aile mezara gelmezse komşularından biri de bu görevi üstlenecek.

Mezardan çıkarılacak ceset incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na belediye ekipleri tarafından götürülecek. Feth-i kabir işlemi boyunca kamera ve fotoğraf çekimi de yapılacak.

Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri, ailesiyle eşleştirilecek ve mezardaki kişinin Garipoğlu olup olmadığı netlik kazanacak. Kabrin açılması esnasında ayrıca nöbetçi adli tabibin de hazır bulunacak.