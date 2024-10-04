Cem Garipoğlu'nun mezarında naylon poşet şüphesi! Dikkat çeken detay

13 yıl önce Bahçeşehir'de katledilen Münevver Karabulut'un ailesinin 'Fethi Kabir İşlemi' talebinin kabul edilmesi üzerine katil Cem Garipoğlu'nun mezarı dün açılmıştı.

Mezardan çıkarılan ceset tabuta mavi bir poşet içerisinde konularak Adli Tıp'a götürüldü.

Aile'nin vereceği DNA örneklerinin ardından Adli tıp raporundan çıkacak sonuç merak ediliyor.

Öte yandan sır perdesinin aralanması beklenen olayda Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir mezarda bulunan boş poşet için harekete geçti.

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MEZARDAN ÇIKAN POŞET İNCELENECEK

Habertürk'te yer alan habere göre; Epözdemir, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçeyle başvurarak mezarın içinde bir düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet üzerinde parmak izi ve DNA’nın incelenmesi gerektiğini belirterek inceleme talebinde bulundu.

Cem Garipoğlu'nun mezarından neden kefen çıkmadı, kemikleri dağınıktı belli oldu

"POŞET NASIL VE HANGİ AMAÇLA KONULDU "

Epözdemir ilettiği dilekçede durumu şöyle anlattı:

“Hakeza, mezarın içerisinde bir adet düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet görülmüştür. Bir başka anlatımla, ceset bütünlüğü mevcut olmayıp kemikler ve kafatası toprak üstünde mezarın değişik yerlerinde bulunmakta, kefen veya cesedi çevreleyen herhangi bir bez bulunmamakta, buna mukabil olarak her nasılsa 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet mezarın içerisinde bulunmaktadır. 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşetin nasıl, hangi koşullarda ve hangi amaçla mezarın içerisinde bulunduğu tarafımızca anlamlandırılamamaktadır. Mezkur 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşetin mezarın içerisinde bulunması, incelemeye esas alınacak olan kemiklerin ve kafatasının sonradan bir poşet vasıtasıyla mezarın içine konulduğuna dair derin şüphe ve kuşkular uyandırmaktadır.”

"MEZARDA KEFEN YOKTU, VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ YOK"

Epözdemir talebinde "Toprağın üzerinde dağınık şekilde kemikler ve kafatası vardı. Tutanağa da geçti kefen ve bezin olmadığı. Adli Tıp uzmanları yazdılar. Toprağın üzerinde dağınık bir şekilde duran kemikler ve kafatası vardı sadece, ceset bütünlüğü ise yoktu" dedi.

Poşete el konulmasını ve üzerinde DNA ile parmak izi çalışması yapılmasını talep eden Avukat Dr. Rezan Epözdemir, gerekçesini iki madde olarak şöyle sıraladı:

"1) İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 03.10.2024 tarihli, 2024/57605 Talimat sayılı fethi kabir tutanağında betimlenen bir adet düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşete Ceza Muhakemesi Kanunu m. 123 ve m. 127 uyarınca el konulmasına,

2) Mezkur poşet üzerinde başta parmak izi ve DNA olmak üzere gerekli biyolojik incelemelerin, delillerin karartılması şüphesi de göz önüne alınarak evleviyetle yapılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz."