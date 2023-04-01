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Montrö'yü savunan amiraller 8 gün gözaltında kaldı. 'Kafalarını keseriz' diyen Hizbullahçı hemen serbest kaldı

Emekli Amiral Cem Gürdeniz, sokak röportajında 'Hizbullahçıyız kafalarını keseriz' diyerek gözaltına alınan ardından serbest bırakılan kişiye tepki gösterdi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 10:30
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Cem Gürdeniz'den 'Kafalarını keseriz' diyen Hizbullahçıya tepki

Montrö'yü savunan amiraller 8 gün gözaltında kaldı. 'Kafalarını keseriz' diyen Hizbullahçı hemen serbest kaldı
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Editör: Gülsüm Acıyan 

Batman'da sokak röportajında, "Hizbullahçıyız" diyen ve muhalif siyasetçileri "Kafalarını keseceğiz. Cihada hazırız" şeklinde tehdit eden kişi gözaltına alındıktan bir gün sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. Emekli Amiral Cem Gürdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olaya tepki gösterdi. 

Emekli Amiral Cem Gürdeniz, "Devlete 40 yıl hizmet et. Montrö’yü savunup sarıklı cüppeli Amirali eleştirdiğin için 8 gün gözaltında kal. Davan devam etsin. İleri demokrasi mi dediniz." ifadelerini kullandı. 

"İLERİ DEMOKRASİ Mİ DEDİNİZ"

Gürdeniz'in paylaşımı şöyle: 

"Devlete 40 yıl hizmet et. FETÖ ve alçak ortaklarının Balyoz kumpasıyla Atatürk, cumhuriyet, mavi vatan ve bağımsızlığı savunduğun için 3.5 yıl hapis yat. Montrö’yü savunup sarıklı cüppeli Amirali eleştirdiğin için 8 gün gözaltında kal. Davan devam etsin. İleri demokrasi mi dediniz."

NE OLMUŞTU? 

Batman’da sokakta verdiği bir röportajda “Biz Hizbullahçıyız. Erdoğan’a dokunsalar kafalarını keseceğiz” sözleriyle muhalefeti tehdit eden İsmail Cevher Kasımoğlu, gelen tepkiler üzerine “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Kasımoğlu, buradaki işlemlerinin ardından Batman Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadesi ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilen Kasımoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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