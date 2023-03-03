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  • Cem Karaca filmi için sürpriz bir isme teklif gitti. Haluk Levent'in adı da geçmişti

Cem Karaca filmi için sürpriz bir isme teklif gitti. Haluk Levent'in adı da geçmişti

Cem Karaca'nın hayat hikayesi film oluyor. Bir ara Haluk Levent’in adının geçtiği filmin hazırlıkları devam ediyor. Şimdiden merak uyandıran film için bomba bir isimle görüşülüyor.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 09:22
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Cem Karaca filmi için sürpriz bir isme teklif götürüldü

Cem Karaca filmi için sürpriz bir isme teklif gitti. Haluk Levent'in adı da geçmişti
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’ya hayat vermesi için ünlü aktör Erdal Beşikçioğlu ile görüşmeler sürüyor.

Erdal Beşikçioğlu izlenme rekorları kıran Bergen filminde Halis rolüne hayat vermişti. Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya’nın imza atacağı filmin yapımcıları Özgür Tari ve Aytaç Ağdağ... 

Filmin yapımcıları, "Gözlerinde gecenin nemi üzerinde işçi tulumu doğarken akan gözyaşlarını silip bir namus belasını peşine düşen Anadolu Rock ozanı Cem Karaca’nın hayatı ile geçmişteki günlerden bir teselli arayan tüm sinema severlerin huzuruna çıkacak olmanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz” açıklamasını yaptı.
 

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