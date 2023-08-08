Cem Karaca’nın filminin çekimleri başlıyor

Cem Karaca’nın hayatının ele alınacağı filmin çekimlerine eylül ayında başlanacağı açıklandı.

KAYNAK: AA
Cem Karaca’nın filminin çekimleri başlıyor

Filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan yönetmen Yüksel Aksu, sanatçı Karaca'ya olan hayranlığını dile getirerek, "Çocukluğumda, gençliğimde, bugünkü olgunluk dönemimde hayran olduğum, neredeyse sinema sanatına bakışımı etkilemiş bir dünya devinin filmini yapmak benim için heyecan verici. Cem Karaca'yı hep 20. yüzyılın en büyük halk ozanı olarak gördüm. Benim için Homeros kadar önemlidir. Dadaloğlu, Karacaoğlan, modern Emrah'tır." ifadelerini kullandı.

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Aksu, filmde Cem Karaca'yı canlandıracak İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğunu, sahici ve samimi bulduğunun altını çizerek, "Bu projede birlikte olacağımız için ayrıca daha çok sevindim." ifadelerini kullandı.

Danışmanlığını Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ile yakın çevresinin yaptığı filmin senaryosunu Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık kaleme aldı.

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