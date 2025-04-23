Cem Küçük '1 milyon TL' iddiasını güncelledi! Berkay Gezgin'den yanıt gecikmedi

Gazeteci Cem Küçük, Ekrem İmamoğlu'nun 'Her şey güzel olacak' sloganın sahibi Berkay Gezgin'in İBB'den 1 milyon TL aldığını öne sürmüştü. Cem Küçük bu kez iddiasını güncelledi.

TGRT Haber’de katıldığı canlı yayında konuşan Cem Küçük, MASAK raporuna atıfta bulunarak Berkay Gezgin’e 42 bin 500 TL'lik ödemenin kayıtlara geçtiğini söyledi. Cem Küçük ardından raporda bulunmayan kısmın elden ödenerek 1 milyon liraya tamamlandığını iddia etti.

"BENİ ZENGİN ETTİ, SONRA 42 BİN 500 LİRAYA DÜŞÜRDÜ"

Berkay Gezgin, Küçük’ün iddialarını yalanlayarak suç duyurusunda bulunacağını belirterek bir paylaşım yaptı.

Berkay Gezgin, Cem Küçük'e "Beni ayda 1 milyonla zengin etti, sonra 42.500’e düşürdü. Şimdi de elden vermiş olabilir diyor. Bu tempoyla gidersen sonunda ben sana borçlanacağım" dedi. şeklinde bir paylaşımda bulundu.