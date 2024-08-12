Cem Küçük AKP’ye başkaldırdı. Size az bile yapıyorlar

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü köşe yazısında, AKP içindeki bazı isimlere yönelik ağır eleştirilerde bulundu. İsim vermeden yaptığı eleştirilerde, "Bazı önemli mevkilerdeki AK Parti'lilerde aşağılık kompleksi hiç bitmiyor. Korkaklık, siniklik ve eziklik hâkim. Hâlâ 'beni sevsinler' hastalığından kurtulabilmiş değiller" ifadelerini kullandı.

Küçük, Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir’in AKP'ye yönelik eleştirilerine dikkat çekerek, “Onlara az bile yapıyorlar!” şeklinde konuştu.

"CÜNEYT ÖZDEMİR BENCE ABARTTI VE HADDİNİ AŞTI AMA AZ BİLE YAPTI"

Yazısında, AK Parti'yle yakın ilişkileri bilinen Cüneyt Özdemir'in, Instagram ve Roblox'un kapatılması üzerine getirdiği sert eleştirilerden bahseden Küçük, “Cüneyt Özdemir bence abarttı ve haddini aştı, ama az bile yaptı. Çünkü karşısında eziklerin olduğunu biliyor. AKP'den bu eleştirilere tek bir ses çıkmadı. Cüneyt, belli ki yönünü İmamoğlu'na çevirmiş. Önemli bir diplomat ve akademisyen olan Talip Küçükcan'a ağır ithamlarda bulundu ama AKP'den yine ses yok. Cüneyt, sizlere az bile yapıyor!” ifadelerini kullandı.

"FATİH ALTAYLI ONLARA AZ BİLE YAPIYOR"

Küçük, geçmiş dönemde kendisinin FETÖ, Aydın Doğan ve PKK ile mücadele ederken sert eleştirilerde bulunduğu zaman, bazı AK Partili vekiller ve Erdoğan’ın danışmanlarının onu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şikayet ettiğini belirtti. Bu kişilerin, Erdoğan'a muhalefet eden isimlere karşı sessiz kaldığını dile getirdi. Ayrıca, Fatih Altaylı'nın AK Parti'ye yönelik sert eleştirilerine değinen Küçük, “Fatih Altaylı, anaakımdan kovulunca çılgınlık çıtasını en yükseğe çıkardı. Her gün AK Parti'ye, savunucularına, İslam'a ve Müslümanlara hakaret ediyor. Ben muhaliflere bu sözlerin onda birini söylesem, bazı AK Partililer beni yerden yere vururdu. Ancak, Altaylı'ya ses çıkaramıyorlar. Fatih Altaylı, onlara az bile yapıyor!” dedi.

"YOLA ÇIKTIKLARINIZI YOLDA BULDUKLARINIZA DEĞİŞİRSENİZ BUNLAR SİZE MÜSTAHAK"

Küçük, yazısını, “Yola çıktıklarınızı yolda bulduklarınıza değişirseniz bunlar size müstahak. Ben ve benim gibiler, ülkeyi sevdiğimiz, muhalefetin ne olduğunu bildiğimiz ve geçmişte yaşananların farkında olduğumuz için hükümete destek veriyoruz” şeklinde bitirdi.