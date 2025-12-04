Milyonlarca vatandaş hayat pahalılığı karşılığında geçim sıkıntısını derinden hissediyor. Hatta bu yıl kurban fiyatları emeklinin ikramiyesini katlamıştı.

2018 yılında 1000 TL olan küçükbaş kurbanlık fiyatları 2025 yılı itibarıyla 13 bin TL'den başlayıp 40 bin TL'ye kadar çıkmıştı. Emeklinin 2018 yılında bir ikramiyesiyle bir kurbanlık kesilirken, şimdiki 4 bin TL’lik ikramiyeyle iki kiloyu aşan bir et alabiliyor. Et fiyatlarının kilogram fiyatı şu anda 2 bin liraya yaklaştı.

KÜÇÜK’ÜN KURBAN HESABI

Bu korkunç tabloyu ise yandaş yazar Cem Küçük gördü. Küçük, bu kez ‘muhalifleri’ değil, iktidarı kızdıracak bir açıklamaya imza attı.

TGRT’deki programda eski Türkiye’yi öven Cem Küçük, AKP’nin ekonomisini eleştirdi. Kurbanlık hesabı yapan Küçük, "Babam 1997'de sadece aldığı zamla 2 kurban kesebiliyordu. Maaşıyla değil ha, sadece aldığı zamla şimdi çık bakalım sokağa, emekliye ne diyeceksin?" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN SİMİT HESABI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çay-simit hesabı", 1993 yılında Refah Partisi'nde siyaset yaparken dönemin Başbakanı Tansu Çiller'i eleştirmişti. Erdoğan 5 kişilik bir ailenin sadece çay ve simit tükettiği taktirde bütçesinin yetersiz kalacağını hesaplayarak, “Bu kardeşinizin her zaman bir hesabı var. Bir bardak çay kaç para? Simit kaç para? Üç tane çocuğunuz, hatun dört, siz beş. Bakın çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. Ay 30 gün. Ne yapar? Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik, su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere; Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz?” demişti.