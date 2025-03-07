Cem Küçük canlı yayında operasyon yapılacak 2 CHP'li belediyeyi açıkladı

TGRT Haber'de yayınlanan "Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı" programında belediyelere yönelik rüşvet ve kent uzlaşısı operasyonları konuşulduğu sırada Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ten flaş bir iddia geldi. Küçük, “2 operasyon daha bekliyorum. Biri Beyoğlu Belediyesi diğeri de Kartal Belediyesi” dedi.

KÜÇÜK: 2 OPERASYON DAHA BEKLİYORUM

Dün akşam TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı" programında belediyelere yönelik gerçekleştirilen rüşvet ve kent uzlaşısı operasyonları konusu ele alındı. Programd en dikkat çeken detay ise Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük’ten gelen iddia oldu. Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) Kandil tarafından yönetildiğini belirten Küçük, "Her dosyaya ayrı ayrı bakmak lazım. Kent uzlaşısı dosyasındaki ifadeler çok net. HDK’yı Kandil’in idare ettiği çok net görülüyor. 2 operasyon daha bekliyorum. Biri Beyoğlu Belediyesi diğeri de Kartal Belediyesi" ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

CHP'li belediyelere yönelik “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Adalar, Fatih, Tuzla, Sancaktepe, Üsküdar, Beyoğlu, Şişli İlçe belediye meclis üyesi 7 kişi ve bir de Beyoğlu belediye başkanlığı görevlisi olduğu belirtilen toplamda 10 kişi hakkında “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma” suçundan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.