Cem Küçük, Erdoğan ile ters düştü! Gözünü kararttı… Aman Saray duymasın…

İktidara yakın gazeteci Cem Küçük, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hesabının kapatılmasın eleştirerek, “hesabının kapatılması bana göre çok daha yanlış” dedi.

CEM KÜÇÜK İMAMOĞLU’NU SAVUNDU

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na en ağır eleştirilerde bulunan yandaş gazeteci Cem Küçük, ilk kez İmamoğlu’na destek verdi. Küçük, bugün gece saatlerinde İmamoğlu’nun hesabının erişime kapatılmasını eleştirdi. Küçük, Selahattin Demirtaş’ı örnek göstererek İmamoğlu’nu savundu.

KÜÇÜK: İMAMOĞLU’NUN HESABININ KAPATILMASI BANA GÖRE ÇOK DAHA YANLIŞ

Küçük, EKOL TV yayında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Selahattin Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarında kışkırtma nedeniyle ceza aldı, bu konuda tutarlı bir duruşum var, cezasını hak ettiğini düşünüyorum. Ama onun Twitter hesabı hiç kapatılmadı. 2023 seçim sürecinde her gün tweet attı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır eleştirilerde bulundu. Bu bile hesabının kapatılmasını gerektirmedi. Bu durumda Ekrem İmamoğlu’nun hesabının kapatılması bana göre çok daha yanlış. Onun hesabının kapatılmaması doğruydu. Burada da Ekrem Bey'in hesabının kapatılması yanlış. Bunu söylemek lazım.”

“BIRAKIN YAZSIN ORADAN”

“Ben erişim engeli getirilmesini doğru bulmuyorum” diyerek sözlerine devam eden Küçük, “Bırakın yazsın oradan. Başkasının hesabından da yazabilir. O zaman o davada yargılanan herkesin hesabını kapatın. Yazdığı şeylerde suç unsuru varsa dava açarsın. Bu herkes için geçerli” ifadelerini kullandı.