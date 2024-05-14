Cem Küçük hakkında yakalama kararı çıkmış: 2 jandarma beni götürmek için evime geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cem Küçük hakkında yakalama kararı çıkmış: 2 jandarma beni götürmek için evime geldi
Türkiye yazarı Cem Küçük, Jandarma İstihbarat’tan iki personelin kendisi hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle götürmek istediğini yazdı.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, 27 Mart'ta oturduğu sitenin kapısına iki jandarmanın geldiğini ve "hakkında yakalama kararı olduğunu, kendisini alıp sağlık kontrolüne götüreceklerini" söylediklerini açıkladı.

Oturduğu bölgenin polis yetkisinde olduğuna dikkat çeken Küçük, jandarmalara ısrarla neden hakkında yakalama kararı olduğunu sorduğunu ancak net bir yanıt alamadığını belirtti.

Jandarmalarla gitmeyi reddeden Küçük, olayın Süleyman Soylu'ya gözdağı vermek ya da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı zor durumda bırakmak amacıyla yapılmış olabileceğini ifade etti, "Bana kelepçe takıp itibarımla mı oynayacaktınız? Daha böyle onlarca soru sorabilirim. AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve hükûmeti destekleyen tanınmış bir gazeteciye kumpas kurmak isteyenlerin amacı neydi?" diye yazdı.

İlgili Haberler
Özel ile Dervişoğlu ilk kez görüşecek! Tarih belli oldu
Son Haberler
Özel ile Dervişoğlu ilk kez görüşecek! Tarih belli oldu Gündem
Özel ile Dervişoğlu ilk kez görüşecek! Tarih belli oldu
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Otoyol inşaatında 35 metreden düşen işçi öldü Yaşam
Otoyol inşaatında 35 metreden düşen işçi öldü
Sağanak yağış, Dörtyol'da su baskınlarına neden oldu Yaşam
Sağanak yağış, Dörtyol'da su baskınlarına neden oldu
Elon Musk fotoğrafıyla tuzak: Milyonlarca lirayı hesaplarına aktardılar Yaşam
Elon Musk fotoğrafıyla tuzak: Milyonlarca lirayı hesaplarına aktardılar
Oğlunu bıçaklayarak öldürdü, nedeni 'pes' dedirtti Yaşam
Oğlunu bıçaklayarak öldürdü, nedeni 'pes' dedirtti