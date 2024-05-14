Cem Küçük hakkında yakalama kararı çıkmış: 2 jandarma beni götürmek için evime geldi

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, 27 Mart'ta oturduğu sitenin kapısına iki jandarmanın geldiğini ve "hakkında yakalama kararı olduğunu, kendisini alıp sağlık kontrolüne götüreceklerini" söylediklerini açıkladı.

Oturduğu bölgenin polis yetkisinde olduğuna dikkat çeken Küçük, jandarmalara ısrarla neden hakkında yakalama kararı olduğunu sorduğunu ancak net bir yanıt alamadığını belirtti.

Jandarmalarla gitmeyi reddeden Küçük, olayın Süleyman Soylu'ya gözdağı vermek ya da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı zor durumda bırakmak amacıyla yapılmış olabileceğini ifade etti, "Bana kelepçe takıp itibarımla mı oynayacaktınız? Daha böyle onlarca soru sorabilirim. AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve hükûmeti destekleyen tanınmış bir gazeteciye kumpas kurmak isteyenlerin amacı neydi?" diye yazdı.