Cem Küçük'ten emeklilere güzel haber Her ay ödediğiniz o faturaları devlet üstlenecek

Asgari ücretli, emekli maaşları ve yapılacak zamlara ilişkin sık sık açıklama yapan ünlü gazeteci Cem Küçük emeklilere sevindirici haberi vererek tarihi açıkladı.

Milyonlarca emeklinin maaşlarına Ocak ayı itibari ile yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. Fakat bu düzenlemeden 6 bin 700 TL ve altındaki emekliler için bir fayda sağlamadı. Bu yüzden dolayı 15 bin TL açlık sınırının altında bir maaşla geçinmeyen çalışan emekliler de tepkilerini her fırsatta hükümete duyurmaya çalıştı.

NİSAN AYI İŞARET EDİLDİ

Pek çok emekli yerel seçim öncesi iktidar tarafından seyyanen zam ve ikramiye artışı beklentisi içerisine girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında geçtiğimiz günlerde emeklilerin seyyanen artışına ilişki kapıyı kapatsa da bazı kulislerde emeklilerin talebinin yerine geçirileceği de konulmaya devam etti. Son gelen kulis bilgisine göre ise Nisan'da emeklilere destek ödemesi yapılacak.

CEM KÜÇÜK KONUŞTU

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu’nun özel haberine değinen ünlü gazeteci Cem Küçük ise detayları açıklayarak emekliye güzel haberi duyurdu.

"BAYRAMDAN HEMEN ÖNCE DUYURULMASI BEKLENİYOR"

Devlet Kartı adı altında emeklilere destek verileceğini söyleyen Cem Küçük, “En düşük emekli maaşını alan ve başka bir geliri olmayan kişilere emekli kartı verilecek. Bu kartla doğal gaz, gıda ve elektrik harcamaları gibi birinci derecede önemli olan harcamalara kullanılması şartıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından para yüklenecek. Emeklilerle ilgili yapılan bu hazırlıkların Ramazan Bayramı öncesinde kamuoyuna duyuracağı söyleniyor. Bayramdan sonra veya bayramdan hemen önce duyurulması bekleniyor” diye konuştu.