Cem Toker dış politikanın 20 yılda nasıl evrildiğini tek tek açıkladı

Toker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin Arap ülkelerinin iç işlerine karıştığı ve Batı’dan aldığı “ümmetin lideri” gazıyla heveslendiği için bugünkü duruma düştüğünü savundu.

“Arapların iç işini kendi iç işimiz yapmamaktı”

Toker, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhuriyeti’nin 20 yıl öncesine kadar temel dış politikası ‘Arapların iç işini kendi iç işimiz yapmamaktı’. Sonra Batıdan ‘ümmetin lideri’ gazını almış hevesliler iktidara geldi. ‘Ey Esed, katil Sisi, kardeşim Mursi, birkaç öfkeli genç, bizden habersiz yaprak kımıldamaz, Mavi Marmara, Mayıs 2013’te Gazze’ye gideceğim, ihvan, mihvan’ derken bugünlere geldik. Bundan sonrası hayal gücünüzle sınırlı! Ekilen biçilir…”

“Ekilen biçilir”

Toker’in paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bazı kullanıcılar Toker’e katılırken, bazıları da eleştirilerde bulundu. Toker’in “Ekilen biçilir” sözü ise en çok dikkat çeken kısım oldu.

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