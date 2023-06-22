Cem Uzan duyduğu sözler sonrası canlı yayında çıldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek isteyerek siyaseti bıraktığını açıklayan Cem Uzan duyduğu sözler sonrası canlı yayında çıldırdı. Uzan, Prof. Dr. Ahat Andican’a sert sözler söyledi.

Cem Uzan duyduğu sözler sonrası canlı yayında çıldırdı

Geçtiğimiz hafta siyaseti bıraktığını açıklayan Cem Uzan, Sözcü TV ekranlarında katıldığı canlı yayında kendisini "AK Parti sözcüsü gibi davranıyor" diyen Prof. Dr. Ahat Andican'a verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.

Sözcü Tv ekranlarında yayınlanan Büyük Santranç Tahtası programında Simge Fıstıkoğlu'nun konuğu olan Genç Parti Kurucusu Cem Uzan ve Prof. Dr. Ahat Andican arasında gerilim yaşandı.

Uzan'ın seçim sonrası siyaseti bırakıyorum açıklamalarını eleştiren Andican, "Sayın Uzan siyaseti bırakma kararını seçimlerden Erdoğan'ın beş yıl daha galip çıkmasına bağlıyor. Cem bey siyasete bu iktidara karşı olduğu için girmişti. Hem muhalefetteki boşluğu söyleyip hem bırakıyorum diyor. Muhalefeti eleştirmek yerine partinizi o boşluğa konumlandırıp arkanızda destek aramalısınız. Cem Bey hem iktidarın başarısını methediyor, hem muhalefeti eleştiriyor. Ama ayrılmasını da iktidarın yenilenmesine bağlıyor. AKP sözcüsü gibi davranıyor" dedi.

Uzan ise Andican'ın sözlerine "Ben iş hayatından geldim siyasete. Profesyonel siyasetçi değilim. Vatan ve millet siyaseti ile girdim siyasete. 20 yılımı verdim. Halkın tercihlerini kabul etmek zorundasınız. Bir iktidar bir muhalefet medyası var. Muhalefet medyası 6'lı masayı çok önemli gibi gösterdi. Genç Parti olarak elimizden geleni yaptık. Benden bu kadar." diyerek yanıt verdi.

ERDOĞAN’A DESTEK İSTEYİP SİYASETİ BIRAKMIŞTI

AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı en sert muhalefeti yapan isimlerin başında gelen Genç Parti lideri Cem Uzan, "Sayın Cumhurbaşkanı'na her konuda destek olunması gerekir" diyerek aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştı.

Katıldığı bir YouTube programında konuşan Uzan "Ben şahsen kendim artık aktif siyaseti bırakıyorum. Türkiye'nin konuları gündeme geldiği zaman fikrimi öğrenmek isteyenlere her zaman fikrimi paylaşırım. Her zaman destek olurum" dedi.

Uzan konuşmasının devamında ise "Türkiye'nin önünde bir 5 sene Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı vardır, AK Parti'nin iktidarı vardır. Türkiye'nin birleşmesi, kenetlenmesi gerekir ve Sayın Cumhurbaşkanı'na da her konuda destek olunması gerekir. Türkiye için destek olunması gerekir. Yeni bir anayasa için başta destek olunması gerekir. Onun haricinde de ekonomik konular olsun, başka konular olsun... Muhalefet şu olmamalı; ne olursa olsun her şeye karşıyım olmamalı. Eleştiri olabilir, aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz her konuda. Ama yapıcı eleştirilerle siyaseti yapmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Ünlü şarkıcı neye uğradığını şaşırdı! Sahneye fırlayan hayranı tokat attı Magazin
Ünlü şarkıcı neye uğradığını şaşırdı! Sahneye fırlayan hayranı tokat attı
Ünlü oryantal Tanyeli'nin eşi hastane odasından paylaştı. Pankreas kanseri teşhisi konmuştu Magazin
Ünlü oryantal Tanyeli'nin eşi hastane odasından paylaştı. Pankreas kanseri teşhisi konmuştu
İmamoğlu Erdoğan ve AKP'nin engellemelerine rağmen 4 yılda yaptıklarını anlattı Güncel
İmamoğlu Erdoğan ve AKP'nin engellemelerine rağmen 4 yılda yaptıklarını anlattı
İranlı Kürt gruplar Süleymaniye’de çatıştı: 2 kişi öldü Dünya
İranlı Kürt gruplar Süleymaniye’de çatıştı: 2 kişi öldü
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı Güncel
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı
TFF 1.Lig ekiplerinden Altay'ın oyuncularına kanca Spor
TFF 1.Lig ekiplerinden Altay'ın oyuncularına kanca