Cem Uzan duyduğu sözler sonrası canlı yayında çıldırdı

Geçtiğimiz hafta siyaseti bıraktığını açıklayan Cem Uzan, Sözcü TV ekranlarında katıldığı canlı yayında kendisini "AK Parti sözcüsü gibi davranıyor" diyen Prof. Dr. Ahat Andican'a verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.

Sözcü Tv ekranlarında yayınlanan Büyük Santranç Tahtası programında Simge Fıstıkoğlu'nun konuğu olan Genç Parti Kurucusu Cem Uzan ve Prof. Dr. Ahat Andican arasında gerilim yaşandı.

Uzan'ın seçim sonrası siyaseti bırakıyorum açıklamalarını eleştiren Andican, "Sayın Uzan siyaseti bırakma kararını seçimlerden Erdoğan'ın beş yıl daha galip çıkmasına bağlıyor. Cem bey siyasete bu iktidara karşı olduğu için girmişti. Hem muhalefetteki boşluğu söyleyip hem bırakıyorum diyor. Muhalefeti eleştirmek yerine partinizi o boşluğa konumlandırıp arkanızda destek aramalısınız. Cem Bey hem iktidarın başarısını methediyor, hem muhalefeti eleştiriyor. Ama ayrılmasını da iktidarın yenilenmesine bağlıyor. AKP sözcüsü gibi davranıyor" dedi.

Uzan ise Andican'ın sözlerine "Ben iş hayatından geldim siyasete. Profesyonel siyasetçi değilim. Vatan ve millet siyaseti ile girdim siyasete. 20 yılımı verdim. Halkın tercihlerini kabul etmek zorundasınız. Bir iktidar bir muhalefet medyası var. Muhalefet medyası 6'lı masayı çok önemli gibi gösterdi. Genç Parti olarak elimizden geleni yaptık. Benden bu kadar." diyerek yanıt verdi.

ERDOĞAN’A DESTEK İSTEYİP SİYASETİ BIRAKMIŞTI

AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı en sert muhalefeti yapan isimlerin başında gelen Genç Parti lideri Cem Uzan, "Sayın Cumhurbaşkanı'na her konuda destek olunması gerekir" diyerek aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştı.

Katıldığı bir YouTube programında konuşan Uzan "Ben şahsen kendim artık aktif siyaseti bırakıyorum. Türkiye'nin konuları gündeme geldiği zaman fikrimi öğrenmek isteyenlere her zaman fikrimi paylaşırım. Her zaman destek olurum" dedi.

Uzan konuşmasının devamında ise "Türkiye'nin önünde bir 5 sene Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı vardır, AK Parti'nin iktidarı vardır. Türkiye'nin birleşmesi, kenetlenmesi gerekir ve Sayın Cumhurbaşkanı'na da her konuda destek olunması gerekir. Türkiye için destek olunması gerekir. Yeni bir anayasa için başta destek olunması gerekir. Onun haricinde de ekonomik konular olsun, başka konular olsun... Muhalefet şu olmamalı; ne olursa olsun her şeye karşıyım olmamalı. Eleştiri olabilir, aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz her konuda. Ama yapıcı eleştirilerle siyaseti yapmak gerekir" ifadelerini kullandı.