Cem Yılmaz Ezgi Mola'yı defterden sildi

Başarılı komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından daha önce Erşan Kuneri dizisinde birlikte rol aldığı Ezgi Mola'yı sildi. Yılmaz'ın bu kararının nedeni bilinmezken Mola, komedyeni takip etmeye devam ediyor.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Hem yönetmenliğini hem başrol oyunculuğunu yaptığı Erşan Kuneri dizisinin 2. sezon çekimlerine başlayan Cem Yılmaz, son hamlesiyle adından söz ettirdi. Yılmaz, şimdilerde 6 aylık hamile olduğu için projelerde yer almayan Ezgi Mola'yı Instagram'dan sildi.

Konuyla ilgili taraflardan bir paylaşım gelmezken Yılmaz'ın neden böyle bir karar aldığı merak konusu oldu.