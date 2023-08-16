Cem Yılmaz Ezgi Mola'yı defterden sildi

Başarılı komedyen Cem Yılmaz, daha önce Erşan Kuneri dizisinde birlikte rol aldığı Ezgi Mola'yı sosyal medya hesabından sildi. Mola, Yılmaz'ı takip etmeye devam ederken ikilinin arasında ne sorun olduğu bilinmiyor.

Cem Yılmaz Ezgi Mola'yı defterden sildi

Başarılı komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından daha önce Erşan Kuneri dizisinde birlikte rol aldığı Ezgi Mola'yı sildi. Yılmaz'ın bu kararının nedeni bilinmezken Mola, komedyeni takip etmeye devam ediyor.

cem-yilmaz-ezgi-mola-yi-instagram-da-takipten-16234176-1781-m.jpg

NEDENİ BİLİNMİYOR

Hem yönetmenliğini hem başrol oyunculuğunu yaptığı Erşan Kuneri dizisinin 2. sezon çekimlerine başlayan Cem Yılmaz, son hamlesiyle adından söz ettirdi. Yılmaz, şimdilerde 6 aylık hamile olduğu için projelerde yer almayan Ezgi Mola'yı Instagram'dan sildi.

cem-yilmaz-ezgi-mola-yi-instagram-da-takipten-16234176-5609-m.jpg

Konuyla ilgili taraflardan bir paylaşım gelmezken Yılmaz'ın neden böyle bir karar aldığı merak konusu oldu.

Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
Suriye’den Türkiye ile ilgili peş peşe sert açıklamalar. Türkiye’ye karşı Arap ülkelerinden destek istedi Dünya
Suriye’den Türkiye ile ilgili peş peşe sert açıklamalar. Türkiye’ye karşı Arap ülkelerinden destek istedi
Avrupa'nın gözü Uğurcan Çakır'da. İspanyol devi peşine düştü Spor
Avrupa'nın gözü Uğurcan Çakır'da. İspanyol devi peşine düştü
Hilal Altınbilek'in yeni dizisi belli oldu Magazin
Hilal Altınbilek'in yeni dizisi belli oldu
Gelire göre para cezası sistemi geliyor. Yandaş gazete duyurdu Ekonomi
Gelire göre para cezası sistemi geliyor. Yandaş gazete duyurdu
Samsun'da denize giren 1 çocuk boğuldu, 2 çocuk son anda kurtarıldı Güncel
Samsun'da denize giren 1 çocuk boğuldu, 2 çocuk son anda kurtarıldı
Kılıçdaroğlu bugün ziyaret edeceği dergahta yangın çıktı Siyaset
Kılıçdaroğlu bugün ziyaret edeceği dergahta yangın çıktı
Yunanistan'da holiganizmle mücadelede sert tedbirler Spor
Yunanistan'da holiganizmle mücadelede sert tedbirler