Cem Yılmaz – Hasan Can Kaya polemiğinde ikinci perde! Yeni paylaşım geldi

Şu sıralar sosyal medyada oldukça aktif olan Cem Yılmaz, yaptığı göndermelerle gündeme geliyor. Sürekli bir gönderme yapan ünlü komedyen, göndermelerine bir yenisini daha ekledi.

Daha önce gösterilerinde yapılan esprilerin yayılmasına tepki gösteren Cem Yılmaz, sahnedeyken Hasan Can Kaya’yi tiye alan sözleriyle sosyal medyada olay olmuştu. Hasan Can Kaya ise Yılmaz'a “veteran komedyen” demişti.

Hasan Can Kaya'nın "veteran komedyen" tanımlamasından sonra Cem Yılmaz, G.O.R.A filminden bir karesini paylaşmış ve bu Hasan Can Kaya’ya gönderme olarak yorumlanmıştı.

Bu gönderme döngüsünün sonunda Cem Yılmaz, bir karikatür paylaşarak bu mevzudan sıkıldığını belli etti.