Cem Yılmaz kafaları karıştırdı

Projelerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Cem Yılmaz, emekli olduğunu duyurdu. 12 bin 680 TL emekli maaşı alacağını söyleyen Yılmaz, emeklilikle ilgili yaptığı paylaşımlarla güldürdü. Yılmaz'ın bir paylaşımı ise kafa karıştırdı.

"DAYANAMIYORUM, ARTIK GEL"

Daha önce Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile uzun süreli ilişkiler yaşayan Cem Yılmaz, "Unutamıyorum, sürekli aklımdasın. Tam unuttum diyorum, tam bitti artık diyorum. Çıkıyorsun karşıma yine... Niye yapıyorsun bunu, seviyor musun canımı yakmayı? Dayanamıyorum artık gel ya da git" yazılı bir fotoğrafı paylaşarak "Ne kadar da doğru" notunu yazdı. Ünlü komedyenin paylaşımında eski sevgililerinden birine gönderme yaptığı ileri sürüldü. Yılmaz ise yorumlara sessiz kaldı.

DEFNE SAMYELİ İLE AŞKI 1,5 YIL SÜRDÜ

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli 1,5 yıl aşk yaşamış ve çiftin ihanet yüzünden ilişkisini noktaladığı ileri sürülmüştü. Yılmaz ile Sarıkaya'nın samimiyeti Defne Samyeli'yi kızdırmış, ikili bu sebeple ciddi bir tartışma yaşayarak ilişkiyi bitirdiği ileri sürülmüştü.

SERENAY SARIKAYA İLE AŞK YAŞADI

Samyeli ile yollarını ayıran Cem Yılmaz, daha sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamıştı. İkilinin ilişkisi 2020 yılına damga vururken her görüntülenmeleri de günlerce konuşulmuştu.