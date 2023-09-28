Cem Yılmaz Özkan Uğur'un adını duyunca gözyaşlarını tutamadı

Cem Yılmaz‘ın yeni filmi 'Do Not Disturb' 29 Eylül Cuma günü Netflix’te yayınlanacak.

Ünlü komedyenin Kara Komik serisindeki Ayzek karakterinden yola çıkarak çektiği filmin Feriye’deki galasının ardından düzenlenen eğlenceli gecede Yol Project sahne aldı. Grubun solisti Zeki Açabey‘in 8 Temmuz’da aramızdan ayrılan Özkan Uğur’la ilgili sözleri Cem Yılmaz’ı duygulandırdı.

Zeki Açabey‘in başına, ortasına ve sonuna Özkan Uğur‘un sesini ekledikleri “Sude” şarkısını seslendirmeden önce Cem Yılmaz’ı sahneye çağırdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sahneye çıkmak istemeyen ünlü komedyen, gözyaşlarını tutamadı. Daha sonra çok sevdiği, yol arkadaşı Özkan Uğur‘un anısına seslendirilen şarkılara olduğu yerden eşlik etti.