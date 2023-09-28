Cem Yılmaz Özkan Uğur'un adını duyunca gözyaşlarını tutamadı

'Do Not Disturb'un partisinde Yol Project'in seslendirdiği Özkan Uğur'un şarkıları Cem Yılmaz'ı çok duygulandırdı. Ünlü şovmen gözyaşlarına hakim olamadı.

Cem Yılmaz Özkan Uğur'un adını duyunca gözyaşlarını tutamadı

Cem Yılmaz‘ın yeni filmi 'Do Not Disturb' 29 Eylül Cuma günü Netflix’te yayınlanacak.

cem-yilmaz-ozan-guven-hakkinda-konu-tbrt.jpg

Ünlü komedyenin Kara Komik serisindeki Ayzek karakterinden yola çıkarak çektiği filmin Feriye’deki galasının ardından düzenlenen eğlenceli gecede Yol Project sahne aldı. Grubun solisti Zeki Açabey‘in 8 Temmuz’da aramızdan ayrılan Özkan Uğur’la ilgili sözleri Cem Yılmaz’ı duygulandırdı.

whatsapp-image-2023-09-28-at-01-17-29-1024x768-1.jpg

Zeki Açabey‘in başına, ortasına ve sonuna Özkan Uğur‘un sesini ekledikleri “Sude” şarkısını seslendirmeden önce Cem Yılmaz’ı sahneye çağırdı.

cem-yilmaz-q-1-1024x646.png

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sahneye çıkmak istemeyen ünlü komedyen, gözyaşlarını tutamadı. Daha sonra çok sevdiği, yol arkadaşı Özkan Uğur‘un anısına seslendirilen şarkılara olduğu yerden eşlik etti.

İlgili Haberler
Cem Yılmaz Ozan Güven hakkında konuştu. Nilperi Şahinkaya şekilden şekle girdi
Cem Yılmaz takipçileriyle ilkini paylaştı
EYT'li Cem Yılmaz kendine emeklilik hediyesi aldı
Do Not Disturb filmi konusu nedir? Cem Yılmaz’ın Do Not Disturb filmi fragmanı yayınlandı mı?
Do Not Disturb filmi konusu nedir? Cem Yılmaz’ın Do Not Disturb filmi fragmanı yayınlandı mı?
Öne Çıkanlar
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Son Haberler
İstanbul'un tarihi parkı yapılaşmadan kurtuldu. İBB'nin itirazı sonuç verdi Güncel
İstanbul'un tarihi parkı yapılaşmadan kurtuldu. İBB'nin itirazı sonuç verdi
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı Güncel
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul'u sağanak vurdu. İkitelli'de arabalar suda böyle yüzdü Güncel
İstanbul'u sağanak vurdu. İkitelli'de arabalar suda böyle yüzdü
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı Güncel
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı
Türkiye genelinde araçlarda ‘ışık donanımları’ denetimi Güncel
Türkiye genelinde araçlarda ‘ışık donanımları’ denetimi
Son dakika... Elektrik zammı belli oldu Güncel
Son dakika... Elektrik zammı belli oldu