Cem Yılmaz'dan günler sonra gelen duygusal Özkan Uğur paylaşımı

Cem Yılmaz, Özkan Uğur'un vefatının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmadığı için eleştirilmişti. Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğine son verdi.

Cem Yılmaz'dan günler sonra gelen duygusal Özkan Uğur paylaşımı

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle entübe edilen Özkan Uğur, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Yakın arkadaşı Cem Yılmaz'ın paylaşımda bulunmaması eleştirilmişti.

11 Temnmuz'da gerçekleştirilen cenaze töreniyle yakın arkadaşı Özkan Uğur'u sonsuzluğa uğurlayan Yılmaz, yakın arkadaşı Özkan Uğur'un vefatının ardından 9 gün sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz yoruma kapalı olarak yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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"Özkan abimi sonsuza uğurladık. Hayatımızda her güzel seste, resimde ondan mutlaka bir iz olması tesellimiz oldu.

Gecen hafta boyunca acımızı paylaşan tüm yakın, uzak candan insanlara teşekkür ederim.

En iyimiz oydu, en iyimiz gitti. Mekanın cennet olsun canım abim. Seni özlemek de güzel."

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