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İşte Cem Yılmaz'ın NFT hali

Cem Yılmaz'ın NFT çalışmaları meraklılarından büyük ilgi görüyor. Yılmaz, bazı çalışmalarını arkadaşlarına hediye ederken bazılarını ise satıyor.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 17:16
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Cem Yılmaz'ın yaptığı NFT çalışmaları meraklılarından büyük ilgi görüyor.

İşte Cem Yılmaz'ın NFT hali
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Komedyenlik, senaristlik ve oyunculuğunun yanı sıra karikatürist de olan ve bir dönem Leman Dergisi'nde çalışan Cem Yılmaz, NFT (Non-fungible token) akımına ayak uyduran isimler arasında... NFT çalışmalarını sürdüren Yılmaz, yeni eserlerini de satışa sundu.

Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yayınladığı ve ilgi gören çalışmalarının başında kendisini resmettiği NFT geliyor.

Cem Yılmaz, 2021'in Ekim ayında 15 günde 45 adet NFT satarak 76.28 Ethreum, yani 2 milyon 940 bin lira gelir elde etmişti.

NFT dünyasına bugüne dek Lady Gaga, Lindsay Lohan, Grimes, Paris Hilton, Emily Ratajkowski gibi isimler girmişti. Türkiye'de de Cem Yılmaz, Nurgül Yeşilçay ve Can Bonomo gibi ünlüler NFT satışıyla ilgilenenler arasında.

İŞTE CEM YILMAZ'IN YENİ NFT ÇALIŞMALARININ BAZILARI


NFT NEDİR?

NFT blockchain üzerinde eşsiz bir varlığı temsil eden bir dijital token türü. Bunlar tamamen dijital varlıklar veya gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmış versiyonları olabilir. NFT'ler kripto paraların aksine birbiriyle değiştirilemediğinden, dijital dünyada gerçeklik ve mülkiyetin kanıtı işlevini görüyor

NFT'ler, merkeziyetsiz uygulamalar (DApp'ler) tarafından benzersiz dijital ürünler ve kripto koleksiyonlukları çıkarmak için kullanılıyor. NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, NFT'nin alıcısı ile sınırlı değildir. Bu dijital öğelerin kopyaları herkesin edinmesi için mevcutken, NFT'ler, sahibine telif hakkından ayrı bir sahiplik kanıtı sağlamak için blokchain izlenir.

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