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  • İnanılır gibi değil. Erzurum’da cemaat teravih namazını yarım bırakıp camiden kaçtı

İnanılır gibi değil. Erzurum’da cemaat teravih namazını yarım bırakıp camiden kaçtı

Erzurum’da cami önünde biber gazıyla oynayan çocuklar, cemaatin namazını bozmasının üzerine ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan çocuklar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 16:55
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Cemaat namazı yarım bırakıp camiden koşarak kaçtı

İnanılır gibi değil. Erzurum’da cemaat teravih namazını yarım bırakıp camiden kaçtı
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Dha'nın haberine göre, iftardan sonra namaz için Hacı Osman Efendi Camii'ye gelen cemaat çocukların oyunundan etkilendi. Camii önünde oyun oynayan 12-13 yaşlarında iki çocuk, ceplerinde bulunan biber gazını birbirine sıkmaya başladı.

BİBER GAZIYLA CAMİYE KOŞTU

Çocuklardan birinin kaçmak için camiye girmesiyle diğer çocuk arkadaşının arkasından koşarak biber gazını caminin içinde sıktı.

"TERAVİH NAMAZINI TAMAMLAYAMADILAR"

Kısa sürede biber gazının cami içine dağılmasıyla cemaat bir anda öksürmeye başladı.

Ne olduğunu anlayamayan imam, cemaatte öksürük çoğalınca teravih namazını tamamlayamadı.

EKİPLER ÇOCUKLARI TESPİT ETTİ

Camiden dışarı çıkan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, caminin güvenlik kamerasından yaptığı inceleme sonucu 12-13 yaşlardaki iki çocuğu yakalayarak gözaltına aldı.

"CEMAAT ÖKSÜRMEYE BAŞLADI, HOCA NAMAZI DURDURDU"

Olayla ilgili konuşan cami cemaatinden Halis Aydın şöyle konuştu:

Teravih namazının 6. rekatındaydık, dışarıdan biber gazı maddesi sıkıldı. Cemaat öksürmeye başladı, hoca namazı durdurdu. Cemaat dışarı çıkınca olayı polise intikal ettirdik. Emniyet yakaladı çocukları. Biber gazından çok etkilendik, arka saftaki cemaat çok etkilendi. Camiyi boşaltmak zorunda kaldık.

ÇOCUKLAR SERBEST BIRAKILDI

İfadeleri alınan iki çocuk, daha sonra serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi.

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