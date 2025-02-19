Cemal Enginyurt, Bahçeli'yi atlattı! Yurt dışından yaptığı çağrı MHP'yi kıskandıracak

CHP’li Milletvekili Cemal Enginyurt’un ‘HÜDA PAR derhal kapatılmalıdır’ çıkışı Bahçeli’nin, DEM Parti için geçmişte kapatılması için yaptığı çağrıyı akıllara getirdi.

ENGİNYURT: HÜDA PAR DERHAL KAPATILMALIDIR

HÜDA PAR’ın düzenlediği çalıştayın ardından yayınlanan bildirgede, anadilde eğitimin önünün açılması, Kürtçenin anayasal güvence altına alınması, anayasanın değiştirilmesi ve "herkesin Türk olduğu" tanımından vazgeçilmesi gibi taleplerin yer alması tepki çekmişti. Bu ifadelerin ardından CHP’li Milletvekili Cemal Enginyurt’tan sert tepki geldi. Enginyurt, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hüda Par, Türk,Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı bir partidir. Aynı zamanda kanlı katil Hizbullahçıların koruyucusu bir organizasyondur. Hüda Par ile Kandilin talepleri aynıdır. Hüda Par derhal kapatılmalıdır” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’Yİ ATLATTI

HÜDA PAR’ın kapatılmasını isteyen Cemal Enginyurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi atlattı. Bahçeli’nin de geçmiş dönemde DEM’in kapatılması için çağrıda bulunmuştu.

Şu aralar ‘Öcalan açılımı’ çağrıları ile dikkat çeken Bahçeli, "HDP hakkında acil ihtiyaç olan kapatma davasını süratle açabilecektir. Şayet kapatma davasının açılması tavını kaybedip tavsamaya havale edilirse Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi Partiler Kanunu'nun 100'üncü maddesine müzahir olarak gereğini zamanı geldiğinde inanmışlıkla yapacaktır” demişti. HDP kapatılsa da DEM Parti üzerinden varlığını sürdürmüştü.