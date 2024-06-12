Cemal Enginyurt bayram öncesi 10 bin TL alan emekli için fetva istedi

Kurban Bayramı yaklaşırken ekonomik durumlar sebebiyle isyanlar da başladı. Meclis toplantısında Demokrat Parti Genel Başkan Yardımıcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da bu konuya değinerek emeklilerin isyanını dile getirdi.

Enginyurt, “Emekliler 10 bin lirayla değil kurbana ortak girmek, karpuza bile giremiyorlar, Diyanet İşleri Başkanı bir fetva yayınlayıp onları muaf tutsun” diye konuştu.

Önder ise öncelikle “Beni aracı etmeyin.” dedi ardından da "Bugün emeklilere fitre zekat düşer, bence herhangi bir içtihata gerek yok.” dedi.