Cemal Enginyurt canlı yayında kendini kaybetti. Zindanlara atmazsanız namertsiniz!

Cemal Enginyurt ölmüş anasına küfür eden kişiye beraat kararı veren hakime sert tepki gösterdi.

"Adaletiniz bu mu sizin? Yazıklar olsun adaletinize!" diyen Enginyurt, duygularına hakim olmakta güçlük çekti.

Ordu hakimine sitem eden Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

Benim ölmüş anama küfrediyor, benim namusuma şerefime küfrediyor. Ordu hakimi neye göre beraat verdin? Hangi vicdana göre beraat verdin. Benim anama hakaret eden bu namussuza nasıl beraat verdin? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç! Adaletiniz bu mu sizin? Yazıklar olsun adaletinize. İdam vermezseniz namertsiniz! Zindanlara atmazsanız namertsiniz! Ordu hakimi sana bunun hesabını sormazsam Allah canımı alsın benim. Anama eşime küfreden birine nasıl berat verdin utanmaz adam! Böyle bir ceburrutluk yok yeter artık! Recep Tayyip Erdoğan duy sesimi duy! Anama küfredene berat veriyor hakimin.

"APO KATİLDİR APO ŞEREFSİZDİR"

Cemal Enginyurt İmralı'yla başlatılan çözüm sürecine de isyan etti. Onlar şehiti neden verdik diye soran Enginyurt, "Apo katildir, Apo şerefsizdir" ifadelerini kullandı.