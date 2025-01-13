Cemal Enginyurt, CHP’li başkanın Erdoğan’ın sarayına ne şekilde sokulduğunu açıkladı

Özgür Özel, bugün yaptığı konuşmada CHP'li bir belediye başkanına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP’ye katılma teklifi yapıldığını iddia etti. Özel'in açıklamalarının ardından Türkiye, bu belediye başkanını merak etti. Ankara kulislerinde bu ismin Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı olduğu iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adana Yüreğir Belediyesi Başkanı Ali Demirçalı, Özgür Özel’in iddialarını doğruladı.

DP’den istifa ederek yoluna bağımsız milletvekili olarak devam eden Cemal Enginyurt, Erdoğan’ın sarayına özel bir araçla getirttiği Ali Demirçalı’nın saraya gizlice otoparktan sokulduğunu söyledi.

“BAŞKAN EFENDİ GÖRÜŞMEK İÇİN SARAYA GİZLİCE OTOPARKTAN GİRİŞ YAPMIŞ”

Enginyurt, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda,

“Erdoğan, Adana Yüreğir CHP Belediye Başkanını AKP saflarına davet etmiş. Başkan beyde bunu kabul etmemiş. Fakat ilginç olanı: Başkan efendi görüşmek için Saraya gizlice otoparktan giriş yapmış.

@AliDemircali

efendi! O Saraya gitmeyi nasıl kabul ettin? Saraya gitmek ne demek?” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Adana Yüreğir CHP Belediye Başkanını AKP saflarına davet etmiş.

Başkan beyde bunu kabul etmemiş.

Fakat ilginç olanı: Başkan efendi görüşmek için Saraya gizlice otoparktan giriş yapmış.@AliDemircali efendi!

O Saraya gitmeyi nasıl kabul ettin?

Saraya gitmek ne demek? — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) January 13, 2025

Enginyurt’un bu değerlendirmesine sosyal medya kullanıcılarından yanıt geldi.

Bazı kullanıcılar Enginyurt’a, “Ali Demirçalı Özgür Özel’e bilgi vermiş. Erdoğan ile görüşmeye gitmesini Özgür Özel söylemiş” yorumunda bulundu.

Enginyurt ise bu yorumu yapan sosyal medya kullanıcılarına, ”Özgür Özel git demiş diyen arkadaşlar. O zaman soralım, Sarayın otoparkından gizlice gitmek ne oluyor? AKP'nin ön kapısı mı kırıktı?” ifadelerini kullandı.