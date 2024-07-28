Cemal Enginyurt DEVA Partisi'ne mi katılıyor? Ankara kulislerini karıştıran fotoğraf

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt’un oturduğu masa ve çekilen fotoğrafın paylaşılma şekli, Enginyurt DEVA Partisi’ne mi geçecek sorusun sordurdu.

MASADA BABACAN DA VARDI

Enginyurt’un oturduğu masada DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve diğer Partililer de vardı.

"GELİYOR GELMEKTE OLAN"

Soru işaretlerinin doğmasına neden olan olay ise fotoğrafın sosyal medyada paylaşılma şekli oldu.

Fotoğrafı sosyal medya sitesi X (Twiter) üzerinden paylaşan DEVA Partisi Beyoğlu Kurucu İlçe Başkanı Cemil Kara, Enginyurt’u da etiketlediği paylaşımda, fotoğrafın altında “Muhteşem kadromuza yakışan bir detay, Geliyor gelmekte olan” yazdı.

Bu paylaşım Enginyurt’un DEVA Parti’ye mi geçecek sorularının sorulmasına yol açarken, bu gelişmeyle ilgili herhangi bir resmi açıklama ise henüz gelmedi.