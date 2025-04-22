Cemal Enginyurt Erdoğan'a seslendi 'Sen İmamoğlu’nu Silivri’de mi zannediyorsun?'

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Cemal Enginyurt "Sen İmamoğlu’nu Silivri’de mi zannediyorsun? Ekrem İmamoğlu Kırıkkale meydanında" dedi.

CHP'nin Kırıkkale’de başlattığı oturma eylemine; CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve kalabalık bir vatandaş grubu katıldı.

Oturma eylemi nedeni ile Kırıkkale’ye gelen Enginyurt ve Adıgüzel, ilk olarak Kırıkkale Belediyesi’ne uğradı. Belediye Başkanı Ahmet Önal’ın karşıladığı milletvekilleri, belediye binasında sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ardından Zafer Caddesi boyunca esnafı selamlayarak Cumhuriyet Meydanı’na yürüyen CHP heyeti, burada gerçekleştirilen oturma eylemine dahil oldu.

ENGİNYURT: SİLİVRİ'YE SELAM OLSUN

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşlara hitap eden Cemal Enginyurt şöyle konuştu:

"Zulüm denizinde yüzemez gemi, batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun. Buradan Silivri’ye selam olsun, Ekrem İmamoğlu’na selam olsun, Ümit Özdağ’a, gençlere, kadınlara, bütün tutsaklara selam olsun.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Enginyurt, “Erdoğan, sen Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de mi zannediyorsun? Ekrem İmamoğlu Kırıkkale meydanında. Korkunun ecele faydası yok. Hep diyorlar ki biz korkmuyoruz. Korkan tek kişi var, onun adı da Recep Tayyip Erdoğan'. Cumartesi günü Yozgat’ta Anadolu’dan bir devrim ateşi yandı, saraydaki titredi, traktör saymaya çıktı. Üç gündür traktör sayıyorlar. Allah’tan Özgür Özel kanıyla gelmedi, yoksa öküz saymaya çıkacaklardı.” dedi.