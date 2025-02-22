Cemal Enginyurt, Erdoğan'ın sinir ucuna dokundu! Öyle bir soru sordu ki...

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime dün başvurusunu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatılmasına Milletvekili Cemal Enginyurt’tan sert tepki geldi. Enginyurt, “Ekrem İmamoğlu'nun diploması üzerine soruşturma başlattığına göre. Senin Diploman var mı onuda sormaya devam” dedi.

"NE KORKUTTU SENİ BE"

CHP’li Milletvekili Cemal Enginyurt, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma iddiaları üzerine açılan soruşturmaya ilişkin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert sözlerle yüklendi. Enginyurt, “Ekrem İmamoğlu'nun diploması üzerine soruşturma başlattığına göre. Senin Diploman var mı onuda sormaya devam. @ekrem_imamoglu ne korkuttu seni be!” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun diploması üzerine soruşturma başlattığına göre.

Senin Diploman var mı onuda sormaya devam.@ekrem_imamoglu ne korkuttu seni be! — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) February 22, 2025

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Erdem Atay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu öne sürmüştü. Atay, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta eğitim gördüğünü ve 1987'de İstanbul Üniversitesi'ne yatay ve dikey geçiş yapmasının imkansız olduğunu iddia etmişti. Söz konusu iddiaların gündem olmasının ardından İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun’ndan diplomalı yanıt gelmişti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime dün başvurusunu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatıldı. İmamoğlu’na çağrı kağıdı gönderildi. İmamoğlu'nun 26 Şubat'ta ifade vermesi bekleniyor.