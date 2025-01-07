Cemal Enginyurt gemileri yaktı! ‘Bu kibir seni bitirecek’

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Cemal Enginyurt gemileri yaktı! ‘Bu kibir seni bitirecek’

Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklendi. Enginyurt, Erdoğan’ın 3 çocuk istediğini belirterek, “Emekli zam beklerken, Erdoğan 'En az 3 çocuk' dedi. Anlaşıldı. Bırak 3 çocuğu, çocuklar evlenemez oldu Erdoğan. Bu kibir seni bitirecek.” İfadelerini kullandı.

Partisinden ayrılarak şimdilik yoluna bağımsız bir şekilde devam eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Enginyurt, yaptığı paylaşımda emeklinin zam beklediğini belirtirken, Erdoğan’ın ise hala 3 çocuk istediğini dile getirerek sert tepki gösterdi.

Gençlerin artık evlenemediğini ifade eden Enginyurt, ”Bu kibir seni bitirecek” ifadelerini kullandı.

"BU KİBİR SENİ BİTİRECEK"

Enginyurt, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda şunları söyledi, “Emekli zam beklerken, Erdoğan 'En az 3 çocuk' dedi. Anlaşıldı. Tok ne anlar acın halinden. Bırak 3 çocuğu, çocuklar evlenemez oldu Erdoğan. Bu kibir seni bitirecek.”

Enginyurt yaptığı paylaşımın ardından Erdoğan hakkında bir paylaşımda daha bulundu.

Erdoğan’ın “Fırsatçılara göz açtırmayın. Pahalı fiyat uygulayanları Boykot edin” sözlerini eleştiren Enginyurt, 2025 yılının başında yapılan zamları sayarak boykot edilmesi gereken şeylerin bu zamlar olduğunu dile getirdi.

Enginyurt yaptığı paylaşımda şunları söyledi, “Erdoğan, Fırsatçılara göz açtırmayın. Pahalı fiyat uygulayanları Boykot edin diyor. O zaman Otoyol ve köprüleri. Ehliyet, ruhsat harçlarını. Fahiş Vakıf kiralarını. Ötv ve MTV ücretlerini. Akaryakıt, Doğalgaz ve Elektrik zamlarını BOYKOT ederek başlayalım mı? Ne dersin Erdoğan?”

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