Cemal Enginyurt gemileri yaktı! ‘Fırıldak arıyorsan…’

Kaynak: Haber Merkezi
Cemal Enginyurt gemileri yaktı! ‘Fırıldak arıyorsan…’

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın isim vermeden kendisine "Fırıldak" sözünü sarf etmesine dikkat çeken bir paylaşımla yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada CHP’ye geçen vekillerle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Özel'in AKP'ye geçen milletvekillerine ağır eleştirilerde bulunduğunu hatırlatıp şunları söyledi, "Affınıza sığınarak söylüyorum, tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı. Gün aşarı parti değiştirmekten adı Türk siyasetinde 'fırıldağa' çıkmış bir 'kifayetsize' rozet taktı" dedi.

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ın “Fırıldak” sözüne atıfta bulunarak AKP’nin diğer partilerden yaptığı transferlere göndermede bulundu.

"FIRILDAK ARIYORSAN ETRAFINA BAK"

Enginyurt, Erdoğan’a seslenerek, “FIRILDAK arıyorsan,sağlığına soluna,etrafına bak. Fazlasıyla göreceksin” dedi.

Enginyurt, yaptığı paylaşımda şunları söyledi, “Erdoğan: AKP saflarına fırıldak transfer ettikçe,Muhalif duruşu idrakten uzak kalmış.
@RTErdogan FIRILDAK arıyorsan,sağına soluna,etrafına bak.
Fazlasıyla göreceksin."

Son Haberler
MHP ve CHP arasında büyük kriz! Bu kez MHP’li isim Özgür Özel'i yalanladı
MHP ve CHP arasında büyük kriz! Bu kez MHP’li isim Özgür Özel'i yalanladı
Sağlık skandalı Fransız belgesel ekibi ortaya çıkardı
Sağlık skandalı Fransız belgesel ekibi ortaya çıkardı
Fenerbahçe Medicana'yı eleyen VakıfBank Dörtlü Final'de
Fenerbahçe Medicana'yı eleyen VakıfBank Dörtlü Final'de
Özgür Özel'den MHP'nin CHP ile görüşmeme kararına yalanlama
Özgür Özel'den MHP'nin CHP ile görüşmeme kararına yalanlama
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu