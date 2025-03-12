Cemal Enginyurt gemileri yaktı! ‘Fırıldak arıyorsan…’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada CHP’ye geçen vekillerle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Özel'in AKP'ye geçen milletvekillerine ağır eleştirilerde bulunduğunu hatırlatıp şunları söyledi, "Affınıza sığınarak söylüyorum, tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı. Gün aşarı parti değiştirmekten adı Türk siyasetinde 'fırıldağa' çıkmış bir 'kifayetsize' rozet taktı" dedi.

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ın “Fırıldak” sözüne atıfta bulunarak AKP’nin diğer partilerden yaptığı transferlere göndermede bulundu.

"FIRILDAK ARIYORSAN ETRAFINA BAK"

Enginyurt, Erdoğan’a seslenerek, “FIRILDAK arıyorsan,sağlığına soluna,etrafına bak. Fazlasıyla göreceksin” dedi.

Enginyurt, yaptığı paylaşımda şunları söyledi, “Erdoğan: AKP saflarına fırıldak transfer ettikçe,Muhalif duruşu idrakten uzak kalmış.

@RTErdogan FIRILDAK arıyorsan,sağına soluna,etrafına bak.

Fazlasıyla göreceksin."