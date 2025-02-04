Cemal Enginyurt hakkında soruşturma

Düzenleme: Kaynak: DHA
Cemal Enginyurt hakkında soruşturma

Son dakika... Son dakika... Cemal Enginyurt hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldıCemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, bugün partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuşma yaptı.

Enginyurt'un konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

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