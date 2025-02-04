Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, CHP'nin grup toplantısında kürsüye çıkarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rozet takması ile resmen CHP'ye katıldılar.

Özgür Özel'in Cemal Enginyurt'a rozet taktığı an;

İşte Salih Uzun'a rozet taktığı an;

Rozetlerin takılmasının ardından Salih Uzun ve Cemal Enginyurt sırası ile kürsüye çıkarak konuşmalarını yaptılar. Özellikle Cemal Enginyurt konuşma yapmak için kürsüye çıktığında, resmen alkış tufanı koptu ve tezahüratlar uzunca bir süre sürdü.

Uzun, "Müslümanım diye Müslümana eziyet çektirenlerden hesap sormaya geldim." derken, Cemal Enginyurt ise "Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun." açıklamalarıyla sert açıklamalarda bulundular.

Salih Uzun'un açıklamaları şu şekilde:

"Bugün yapılacak tek şey dayanışma, tek yapılacak şey birlikte mücadele, birlikte direnme...

"Şimdi Cumhuriyet çınarının gövdesine gövdesine vuruyorlar, intikam hırsıyla. Demokrasi zorunluluğu burada. CHP'ye bugün tarihi bir sorumluluk üstlendi. Ben de buraya Cumhuriyet sorumluluğu erine getirmek isteyen bir demokrat olarak geldim. Müslümanım diye Müslümana eziyet çektirenlerden hesap sormaya geldim. Emin olun bu devran dönecek."

Cemal Enginyurt'un açıklamaları şu şekilde:

"Bazı jeliboncu deliler 'helalleştin mi?' diyor. Ben helalleşemeyenlere soruyorum. Siz İliç ile Bolu'daki 78 canla helalleştiniz mi? Geçen günlerde intihar eden Mert'in ailesiyle helalleştiniz mi. Biz CHP'ye benzemeye gelmedik. Biz sarı saçlı mavi gözlü Mustafa Kemal Atatürk'e geldik.

Recep Tayyip Erdoğan bizi öyle bir hale getirmeye çalışıyor ki. Erdoğan biz ne senin gibi olacağız ne de kara toprağın olacağız. Biz Atatürk'ün askeri olacağız. Biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. Tek adam diye tutturana sesleniyorum. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun."

Konuşmaları biten Uzun ve Enginyurt, Özgür Özel ile hep birlikte poz verdiler.