Cemal Enginyurt Halil Konakçı'ya şampanya patlatan türbanlıları gösterdi

Editör: Ayşe Memiş

Atatürk'e ve Cumhuriyet'e olan düşmanlığıyla bilinen imam Halil Konakçı, son vaazında Hatay'ı hedef almış, "Hatay Arap şehridir', 'Fransızlar, Türklerden daha iyidir', 'Ezan Türkiye'de yasaklandı" gibi ifadeler kullanmıştı.

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise tesettürlü bir kadının bekarlığa veda partisinde şampanya patlatıp dansçılarla eğlendiği anlarI paylaşarak Konakçı’ya seslendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bekarlığa veda partisi için bir araya gelen tesettürlü gelin adayı ve dansçılar alkolsüz şampanya ile dans edip eğlendi.

Alkolsüz şampanya patlatıp, dansçı tutulan gecede, gelin adayı bardakları tek tek doldururken alkolsüz şampanyayı köpürtmeyi de ihmal etmedi.

Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

Doğru diyorsunuz.

Size göre biz Müslüman değiliz.

Siz,bekarlığa veda partisin de Şampanya patlatan dindarlarsınız(!)

Allah’tan dileğim,bizi size benzetmesin.

Arap sevicisi Halil!

Bu görüntülere iki çift sözün yok mu?

Günaydın düşmanları,ses versenize.

NE OLDU?

Cumhuriyeti ve laikliği açıkça hedef almasıyla gündeme gelen ve tepki çeken sözleriyle özellikle sosyal medyanın da hedefinde olan Halil Konakçı, tepki çekecek açıklamalarına her gün bir yenisini ekliyor.

Daha önce polis korumasıyla gezdiği ve Diyanet kadrosuna alındığı ortaya çıkan Konakçı bu kez konuşmasında Hatay’ı Arap ve Kürt yurdu ilan ederken, Hatay Fransa’da kalsaydı dedi.

Konakçı tepki çeken konuşmasında;

‘‘Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar’’ ifadelerini kullandı.