Cemal Enginyurt, hedef aldığı Bakan Tunç’a ağır ifadelerle yüklendi: Senin sonun kim gibi olacak?

İstanbul Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef alarak, “Sonunuz CHP’nin eski genel başkanı gibi olur” ifadesine tepki gösterdi.

HESAP VAKTİ GÖRÜŞÜRÜZ

Enginyurt, yaptığı paylaşımda şöyle dedi: Olmayan Adaletin Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel için "Sonunuz CHP'nin eski genel başkanı gibi olur' demiş. Yılmaz efendi! Senin sonun kim gibi olacak? O konuda bilgin var mı? İşin gücün tehdit. Sizden korkan sizin gibi olsun. Hesap vakti görüşürüz.

KARALAMA SİYASETİ

Adalet Bakanı Tunç, AKP Kastamonu Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'ndeki konuşmasında CHP lideri Özgür Özel’i hedef aldı. Tunç, "'Siz, karalama siyaseti yaparsanız milletten destek bulamazsınız. O nedenle siyasette başarılı olamazsınız. O nedenle sonunuz CHP'nin eski genel başkanı gibi olur' diyoruz ama anlamak istemiyorlar" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

SONUNUZ BÖYLE OLUR

"Bugün CHP'nin eski genel başkanı da yeni genel başkanı da ne eskiden ders çıkardıkları, ne akıllandıkları var. Bu ülkenin kalbinde yer etmiş, milletin sevdalısı olmuş bir lidere her gün hakaret ederseniz, 'Sonunuz böyle olur.' diyoruz. '10 yıldan fazla genel başkanlığı yapıp, çok sayıda seçim geçirip bir yere varamamış eski genel başkanınıza bakın, bugün aynı duruma düşmeyin.' diyoruz."