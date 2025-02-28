Cemal Enginyurt, iktidarın ağzından çıkan baklayı ifşa etti

AKP’li Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, bu topraklarda birçok etnik kökenli insan olduğunu, ve anayasadaki Türklük maddesinin değişmesi gerektiğine atıfta bulunarak, “Bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkarmak değil de kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir” ifadelerini kullandı.

BİNALİ YILDIRIM BELEDİYEDE ÖZERKLİK İSTİYOR

Öte yandan Yıldırım, belediyelere özerklik verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Önemli konulardan bir tanesi de şu olmalıdır. Yerel yönetimlere merkeziyetçilik. Her şeyi Ankara’dan kontrol etmek yerine yetki devrinin yapılması” ifadelerini kullandı.

"TÜRKLÜK TANIMININ KALKMASI..."

İşte Binali Yıldırım’ın konuşmasının tamamı:

“Bin yıldır biz bu topraklardayız. İşte Türkler var, Kürtler var, Süryanisi var, Çerkezi var, var oğlu var. Vatandaşlık tanımında yeni anayasada elbette ki gözden geçirilebilir. Bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkarmak değil de kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir. Bu bazı etnik grupların kendini ihmal edilmiş düşüncesinden kurtarabilir. Tabi yeni yapılacak anayasada belki de yapılması gereken önemli konulardan bir tanesi de şu olmalıdır. Yerel yönetimlere merkeziyetçilik. Her şeyi Ankara’dan kontrol etmek yerine yetki devrinin yapılması.”

"NASIL BİR KİNİNİZ VARMIŞ TÜRK MİLLETİNE?”

CHP Milletvekili Cemal Enginyurt, Binali Yıldırım’ın yaptığı konuşmaya sert bir şekilde tepki gösterdi. İktidarın ağzındaki baklayı sonunda çıkarttığını belirten Enginyurt, “Türk demek etnik kimlik oluyormuş. Vatandaşlık tanımı değişmeliymiş. Nasıl bir kininiz varmış TÜRK MİLLETİNE?” ifadelerini kullandı.

Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Sonunda baklayı ağızlarından çıkarttılar.

Türk demek etnik kimlik oluyormuş.

Vatandaşlık tanımı değişmeliymiş.

Nasıl bir kininiz varmış TÜRK MİLLETİNE?

Alayınıza YAZIKLAR olsun.

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE.”