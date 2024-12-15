Cemal Enginyurt ile Süleyman Soylu birbirine girdi! 'Pis işler' polemiğinde büyük kavga

Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, meclis'te yaptığı konuşmada eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak, “Önceki bakan dönemi çok kötüydü. Ne kadar pis işler varsa hepsiyle birlikte olmuştu zaten. Memleketteki bütün pis işlerden kurtulmamız lazım" dedi. Hemen ardından Süleyman Soylu ise kendisini hedef alan Enginyurt için, "Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene söyletene bakarız adam mı diye. Hayatlarında hiçbir başarıları olmayanlar ancak çamur siyasetlerinde debelenirler." dedi.

"ÖNCEKİ BAKAN DÖNEMİ ÇOK KÖTÜYDÜ"

Dünkü TBMM’deki bütçe görüşmelerinde meclis kürsüsüne çıkan Enginyurt, İçişleri Bakanlığı’nda eskiye giderek Süleyman Soylu’yu hedef aldı. Enginyurt, "İçişleri Bakanı Ali Yerlikayı'yı dinlerken çok duygulandım. Bu Kabine döneminde çok güzel işler yapılmış ki, bir önceki Kabine'de CHP'nin yaptığı bütün usulsüzlükleri halletmiş. Neler olmuş neler. Ne kadar pis iş varsa önceki bakan döneminde olmuş. "70 terörist kaldı" derken, 1380 terörist bu bakan döneminde halledilmiş. Önceki bakan dönemi çok kötüydü. Ne kadar pis işler varsa hepsiyle birlikte olmuştu zaten. Memleketteki bütün pis işlerden kurtulmamız lazım" dedi.

"HİÇBİR KIYMETİ YOKTUR”

Enginyurt’un bu sözlerine ise Soylu’dan sert cevap geldi. Enginyurt'un bir dönem kendini öven tweetlerini paylaşan Soylu, "Geçmiş zamanda benim için yaptığı methü senanında zerre kıymeti olmadığı gibi bugün söylediklerinin de hiçbir kıymeti yoktur." ifadelerini kullandı.

Soylu'nun paylaşımı şu şekilde;

"Malum kişinin şahsımla ilgili söylediği iftiralar hukukun ve siyasetin konusudur. Ancak Gazi Meclisimizde bütçedeki açıklamayı çarpıtarak dağdaki pkk’lı terörist sayısının 2023 Mayıs’ta 77 olmadığı iftirasına cevap vermek; devletimizin ve kahramanlarınızın fedakarlıklarla yaptığı terörle mücadeleye saygımızın zorunluluğudur.

O gün 77 olan yurt içindeki (dağdaki terörist sayısı) bugün yarısıdır. Bu sayılar Genelkurmay, MİT, Jandarma ve Emniyet tarafından yılda iki kez yapılan tesbitler sonucu belli olur.

Oysa bütçede belirtilen rakam ise, tüm terör örgütleri ile mücadelede şehir ve kırsalda gözaltına alınan, tutuklanan, ölü olarak ele geçirilen ve teslim olup etkisiz hale getirilenlerin toplam sayısıdır (1381).

Kahramanlarımızın fedakarlıklarını, devlet ve millet karşıtlarıyla sabah akşam çığırtkanlık yapanlara, kumar masalarına, borsa spekülatörlerine ve iş takipçilerine meze yaptırmayız.

Geçmiş zamanda benim için yaptığı methü senanında zerre kıymeti olmadığı gibi bugün söylediklerininde hiçbir kıymeti yoktur.

Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene söyletene bakarız adam mı diye. Hayatlarında hiçbir başarıları olmayanlar ancak çamur siyasetlerinde debelenirler.

Ellerinden geleni ardlarına koymasınlar."

Malum kişinin şahsımla ilgili söylediği iftiralar hukukun ve siyasetin konusudur. Ancak Gazi Meclisimizde bütçedeki açıklamayı çarpıtarak dağdaki pkk’lı terörist sayısının 2023 Mayıs’ta 77 olmadığı iftirasına cevap vermek; devletimizin ve kahramanlarınızın fedakarlıklarla yaptığı… pic.twitter.com/iDTnbiAjm6 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 15, 2024

ENGİNYURT'TAN YANIT GEÇİKMEDİ

Soylu'nun ifadelerine de Enginyurt'tan sert yanıt geldi. Enginyurt, "Süleyman Soylu demiş ya "lafa bakarız lafmı diye, söyleyene bakarız adam mı diye?" Doğru söz Süleyman! Adamlığımın zekatını versem, sana 40 yıl yeter. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, senin dönemini ankatırken yüzün yine kızarmadı. Ben anlatınca niye kudurdun? Dinleyiniz kim adam?" dedi.