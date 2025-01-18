Cemal Enginyurt 'Silivri soğuk' uyarısına öyle bir cevap verdi ki...

İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de 'Öncesi Sonrası' programına konuk oldu.

Programda siyaset bilimci Sezin Öney AKP iktidarı ve Erdoğan'a yönelik eleştiriler üzerine "Silivri soğuk" ifadelerini kullandı.

Bu uyarı sonrasında söz alan Enginyurt, Öney'in bu ifadelerine yanıt verdi.

Enginyurt, 'Silivri zindanları'ndan korkmadığını belirterek Erdoğan'a şöyle seslendi:

"ÇALMA BİRİSİNİN KAPISINI ÇALALILAR BİR GÜN KAPINI"

"Demin orada dedi ki eee Sezin Hanım: 'Silivri soğuk'

Recep Tayyip Erdoğan biz ne soğuklar gördük. 14 yaşında 12 Eylül zindanlarında sabah 5, akşam 9 dayak yiyerek hapis yattık. Akşam dokuzda dayak yedik. Senin Silivri zindanlarında bizi korkutamaz.

Korkan namerttir ama şunu unutmasın Recep Tayyip Erdoğan. Men dakka duka. Çalma birisinin kapısını çalalılar birgün kapını."

Programın devamında, Enginyurt, Türkiye'nin güncel siyasi meselelerine dair görüşlerini paylaşarak, iktidarın politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Özellikle ekonomik kriz ve adalet sistemi konularında yaptığı açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı buldu.

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Cemal Enginyurt'un bu çıkışı, kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı ve 'Silivri soğuk' uyarısına verdiği yanıt, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Enginyurt, geçtiğimiz günlerde de şu ifadelerle iktidarı eleştirmişti:

"SUÇSUZ YATTIĞIM ZİNDANDA SİZİ YATIRMAZSAK BİZE YAZIKLAR OLSUN”

"Gerçek haber alma hakkı gazetecilerin asli görevi. Ama gazetecilerin hapishanede yattığı ortamda bu dönemde gerçek haber hakkı zor. Ben o gazeteciler adına 10 Ocak gazeteciler çalışma günü vesilesiyle cezaevinde, zindandaki gazeteciler adına iktidara bir dörtlükle seslenmek istiyorum.

Zulüm denizinde yüzemez gemi. Batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yattığım zindanda sizi Yatırmazsak bize yazıklar olsun"