Cemal Enginyurt, yıktı perdeyi eyledi viran... Saygıda kusur etmediği lideri yerden yere vurdu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM ile Öcalan görüşsün çağrısı sonrasında İmralı’daki ziyaret geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Bağımsız milletvekili Cemal Enginyurt ise X hesabı üzerinden İmralı görüşmesine ilişkin Bahçeli’yi sert bir şekilde eleştirdi. Enginyurt, “Bi aralar "Anayasa Mahkemesi kapatılsın" derken. Arkadaş, birden DEM'lenme moduna geçildi.” dedi.

ENGİNYURT: ARKADAŞ, BİRDEN DEM'LENME MODUNA GEÇTİ

Bir zamanlar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli AYM’yi terör örgütüne para akıttığını ima ederek, “Ya Anayasa Mahkemesi kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır” çıkışında bulunmuştu. Bahçeli’nin çıkışını hatırlatan Eski MHP'li ve Demokrat Partili Bağımsız milletvekili Cemal Enginyurt, Bahçeli’ni Öcalan açılımını da sert bir dille eleştirdi.

Enginyurt, “Bi aralar "Anayasa Mahkemesi kapatılsın" derken. Arkadaş, birden DEM'lenme moduna geçildi. Pekala ŞEHİTLER,AİLELERİ, ÇOÇUKLARI ve en önemlisi BÖLÜNMEK istenen VATANA ne oldu? ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ. KAHROLSUN PKK VE APO SEVİCİLERİ.” dedi.

NE OLMUŞTU?

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ‘Öcalan meclise gelip, terörü lağvettiğini açıklasın’ çıkışının ardından son olarak ‘DEM ile Öcalan görüşsün’ açılımı ile yeni boyut kazanmıştı. Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM yetkilileri İmralı ziyareti için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Bakanlık ise geçtiğimiz günlerde ziyarete onay verildiğini belirtmişti. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı’ya giderek teröristbaşı Öcalan ile görüşmüştü. Teröristbaşının, yaptığı açıklamada barış çağrısını iletirken meclisi işaret etmişti.