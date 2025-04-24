Cemal Enginyurt THY ve Ajet'e ateş püskürdü! 'Bu nasıl fırsatçılık?'

Enginyurt, Ajet biletlerindeki fiyat artışlarının vicdan kuruması olduğunu söyledi.

İstanbul Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.49 sıralarında meydana gelen depremin ardından yüzde 59'luk hissesi THY'ye ait olan AJet, İstanbul'dan kalkan uçakların bilet fiyatlarına yüksek oranlarda zam yaptığı görüldü.

AJet biletlerinde fiyat artışları görülürken THY ise uçak bilet fiyatlarında tavan fiyatın 1700 TL olarak sınırladıklarını açıkladı.

İstanbul kalkışlı Ajet uçak biletlerindeki fiyat artışına CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı televizyon Halk TV yayınında sert tepki gösterdi.

Cemal Enginyurt, AJet'in fiyat artışlarını deprem fırsatçılığı olarak değerlendirerek bunun vicdan kuruması olduğunu söyledi.

"BU NASIL FIRSATÇILIK, BU NASIL VİCDAN KURUMASI"

Enginyurt açıklamasında "Bu nasıl fırsatçılık, bu nasıl vicdan? "Depreme kim hazır? THY, depreme hazır. Hemen Ankara-İstanbul'u 4 bin TL'den 9 bin TL'ye Anadolu'nun birçok şehrine AJet tarafından yüzde 300, yüzde 400'lere çıktı. Bu nasıl bir vicdansızlık! Bu nasıl fırsatçılık, bu nasıl vicdan! Bu nasıl insanlık! Bu yürek kararması, bu vicdan kuruması."

"YETMİYOR BİR DE KİMSE KİMSEYE ULAŞAMADI"

Telefon hatlarındaki aksaklıkları da eleştiren Cemal Enginyurt, "Yetmiyor bir de kimse kimseye ulaşamadı. Yakınlarımıza ulaşamadık. Turkcell kimin? Recep Tayyip Erdoğan'ın. Erdoğan Ekrem İmamoğlu ile uğraşıp hapse atacağına telefonları çeker hale getiremez misin? Turkcell Varlık Fonu'na ait. Varlık Fonu kimin? Recep Tayyip Erdoğan'ın. Yazık günah değil mi, bu insanlara yazık değil mi? Hakikaten bakıyorsunuz, depremi deprem olduğu zaman konuşan bir topluma dönüştük. İBB depremle mücadele veriyor. Siz deprem ile mücadele eden insanları hapse attınız."