Cemal Enginyurt vatandaşa seslendi: Ben katılıyorum, ya siz?

Milyonlarca asgari ücretli yıl sonu için yapılacak zamdan umduğunu bulamadı. Hedeflenen enflasyonun çok altında kaldı. Vedat Işıkhan yüzde 47 beklenen enflasyonun yerine, yüzde 30 oranında bir artış gerçekleştirdiklerini söylemişti. 17 bin 2 TL olan asgari ücret 22 bin 104 TL’ye gelmişti. Ancak yapılan artış pek çok vatandaşın tepkisine neden olmuştu. Çalışanların hüsrana uğramasının ardından emeklilerin de zamdan umudu kalmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yapılan zammı eleştirmek adına 'Geçim yoksa seçim var' diyerek, Cumartesi günü Tandoğan'da düzenlenecek mitinge katılım çağrısında bulunmuştu. Özel’in çağrısına ise destek mesajları gelmeye başladı. Bağımsız Milletvekili adayı Cemal Enginyurt, Cumartesi günkü miting için, “Zulme rıza göstermemek. Hak,Hukuk, Adalet için. İşçi,Emekli,Memur, Emekçi diyerek bu MİTİNGE KATILMAK GEREKİYOR. Ben KATILIYORUM. YA SİZ?” dedi.

ÖZEL’DEN MİTİNG ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde dün asgari ücrete yapılan zamma ilişkin eleştirilerde bulunmuştu. Özel, açıklamalarında 'Geçim yoksa seçim var' diyerek, Cumartesi günü Tandoğan'da düzenlenecek mitinge katılım çağrısını iletti. Özel’in miting çağrısında siyasilerden de ilk destek geldi.

İŞÇİ,EMEKLİ,MEMUR, EMEKÇİ DİYEREK MİTİNGE KATILMAK GEREKİYOR

Demokrat Parti’den istifa eden ve şu anda Bağımsız Milletvekili olan Cemal Enginyurt, X hesabı üzerinden Özgür Özel’in Cumartesi günü Tandoğan'da düzenlenecek mitinge katılım çağrısına ilişkin bir yazı paylaştı. Enginyurt, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Geçim yoksa seçim var' diyerek, Cumartesi günü Tandoğan'da düzenlenecek mitinge katılım çağrısında bulunmuş. Zulme rıza göstermemek. Hak,Hukuk, Adalet için. İşçi,Emekli,Memur, Emekçi diyerek bu MİTİNGE KATILMAK GEREKİYOR. Ben KATILIYORUM. YA SİZ?” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Geçim yoksa seçim var' diyerek, Cumartesi günü Tandoğan'da düzenlenecek mitinge katılım çağrısında bulunmuş.

Zulme rıza göstermemek.

Hak,Hukuk, Adalet için.

İşçi,Emekli,Memur, Emekçi diyerek bu MİTİNGE KATILMAK GEREKİYOR.

Ben KATILIYORUM.

YA SİZ? — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) December 25, 2024

NE OLMUŞTU?

Milyonlarca asgari ücretli yıl sonu için yapılacak zamma gözünü çevirmişti. Ancak açıklanan zam, hedeflenen enflasyonun çok altında kaldı. Vedat Işıkhan yüzde 47 beklenen enflasyonun yerine, yüzde 30 oranında bir artış gerçekleştirdiklerini söylemişti. 17 bin 2 TL olan asgari ücret 22 bin 104 TL’ye gelmişti. Ancak yapılan artış pek çok vatandaşın tepkisine neden olmuştu. Çalışanların hüsrana uğramasının ardından emeklilerin de zamdan umudu kalmadı.