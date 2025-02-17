Cemal Enginyurt “Yalan konuşuyor” diyerek o ismin istifasını istedi!

Emekli maaşı ve asgari ücrete yapılan zam sonrası, bir insanın kişisel ihtiyacını karşıladığı ürünlere bile en az yüzde 40 oranında zam gelirken, kiraların fahiş bir şekilde yükselmesi de işin tuzu biberi oldu.

İstanbul’da en düşük ev kirası 20 bin TL olurken, En düşük emekli maaşının 14.468,75 TL’ye yükselmesi emekliler tarafından büyük tepki gördü.

ERDOĞAN'I İSTİFAYA DAVET ETTİ!

Geçtiğimiz aylarda DP’den istifa ederek yoluna bir süre bağımsız milletvekili olarak devam eden ardından geçtiğimiz günlerde CHP’ye geçen Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı istifaya davet etti.

Pazarda yerdeki meyve ve sebzeleri toplayan emeklilerin fotoğrafını paylaşan Enginyurt, “Sarayın keyfi yerinde. #emeklinincebiboş İktidar yalan konuşuyor. #Emekliler SEFİL. Gündem açlık, yokluk,sefalet. ERDOĞAN İSTİFA” dedi.

İşte Enginyurt’un paylaştığı o fotoğraf: