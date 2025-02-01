Cemal Enginyurt yine şaşırtmadı! Bu fotoğrafa en çarpıcı yorum ondan geldi...

Dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde çifte ifade vermişti. İmamoğlu, ifade işlemlerinin ardından, Mansur Yavaş ile seçim arabasının üstünden meydana destek için gelen vatandaşlara seslenmişti. O sırada Yavaş ve İmamoğlu’nun el ele birliktelik mesajı vermesi fotoğraflanarak kayda geçmişti. Gündem olan fotoğrafa ise Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt’tan çarpıcı yorum geldi. Enginyurt, “Eller BİRLEŞEREK TEK YUMRUK OLDU. BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ” dedi.

BU KAREYE ENGİNYURT’TAN ÇARPICI YORUM GELDİ

Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt’tan bir olay paylaşım daha geldi. Enginyurt, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın seçim otobüsünün üstünde ele ele verdiği pozu paylaşarak çarpıcı yorumda bulundu. Enginyurt, “Erdoğan, sen tuzak kurdukça. Susturmak için tutukladıkça. Satılmış tipler buldukça. Eller BİRLEŞEREK TEK YUMRUK OLDU. BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ.” dedi.

Erdoğan, sen tuzak kurdukça.

Susturmak için tutukladıkça.

Satılmış tipler buldukça.

Eller BİRLEŞEREK TEK YUMRUK OLDU.

BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ.@ekrem_imamoglu @mansuryavas06 @herkesicinCHP pic.twitter.com/N6NWNe0FuW — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) January 31, 2025

YAVAŞ VE İMAMOĞLU EL ELE MESAJ VERDİ

Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çağlayan Adliyesi önünde kalabalığa birlikte hitap etmişti. Konuşmanın sonunda ikilin el ele ‘birlik’ mesajı verdiği kare gündeme oturmuştu. Yavaş ve İmamoğlu arasındaki adaylık tartışmaları sürerken bu şekilde bir fotoğrafın gelmesi ise dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen iki soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde dün ifade vermişti. İmamoğlu’na iki soruşturmada dört ayrı suçlama yöneltilmişti. İBB Başkanı, tehdit, hakaret, terörle mücadelede görev yapan kişiyi hedef göstermek ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüsle suçlandı. İBB Başkanı ifadesinde, “Benim sözlerimde tehdit ve hedef göstermek yoktur. Benim yaptığım ifade özgürlüğüdür. Ve ifade özgürlüğü anayasal bir haktır. İfade özgürlüğü, adli makamlara ve onların işleyişine yönelik eleştirileri de kapsar.” ifadelerini kullanmıştı.